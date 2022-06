Forte calo delle borse: vola lo spread, giù l’euro

Pessima apertura di Wall Street, in attesa delle decisioni che prenderà mercoledì la Federal Reserve per combattere un'inflazione da record, mai così alta da 40 anni.

Il Nasdaq fin dalle prime battute perde oltre il due e mezzo, il Dow Jones giù dell'1,8%.



Prosegue in profondo rosso anche la seduta delle borse europee.

Milano cede due punti e mezzo percentuali in linea con Parigi, Francoforte perde il 2,3% e Londra l'1,29%.

Ad appesantire i listini le stesse ragioni che li hanno fatti crollare venerdì scorso. I rialzi dei tassi di interesse da parte della Bce per far fronte alla corsa dei prezzi a cui si aggiunge, appunto, l'attesa per la Fed. Fino a mercoledì è probabile che i mercati restino nervosi.



L'impatto sullo spread è forte: il differenziale tra Btp italiano e Bund tedesco schizza a 243 punti base e il rendimento del nostro decennale vola ai massimi dal 2014 oltre il 4%. Altro riflesso sul mercato monetario: l'euro si indebolisce ancora e si scambia a 1,0452 contro il dollaro .