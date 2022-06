Forti ondate di calore danneggiano i cavi: Diverse abitazioni di Napoli restano per ore senza luce

Le temperature eccezionali di questi giorni stanno creando non pochi disagi in diverse città italiane. Tra queste, Napoli, dove ieri pomeriggio si è verificato un blackout che ha lasciato decine di persone senza corrente elettrica per diverse ore nella zona collinare, tra viale Colli Aminei e via Nicolardi. La situazione è tornata alla normalità soltanto questa notte (intorno all'una).

I tecnici di E-distribuzione spiegano che si è trattato di un doppio guasto su cavi interrati, probabilmente legato proprio alle forti ondate di calore. E' stato installato quindi un cavo-attrezzo esterno, una sorta di by-pass alle linee danneggiate, ed è stata montata una power station, un grande gruppo di continuità. Tutto ciò ha consentito di ripristinare l'erogazione di energia elettrica senza che i clienti dovessero attendere la riparazione definitiva del guasto, che richiederà più tempo. Un primo gruppo di utenze ha ricevuto la corrente già intorno alle 20:30, poi l'erogazione ha raggiunto via via le altre famiglie.