Quanto è difficile tenere segreto un matrimonio: fiori d'arancio per Turci e Pascale

Solo indiscrezioni, ma il matrimonio fra l’ex di Silvio Berlusconi e la cantante Paola Turci sembra certo.

La storia è stata tenuta privata per lungo tempo, ma già da un paio di anni si rincorrono le voci su una presunta relazione. A scatenare i rumors un bacio, ripreso e pubblicato sul settimanale Oggi nel 2020, durante una vacanza in yacht.

Queste la reazione di Paola Turci rispetto alle indiscrezioni sulla sua vita privata in un’intervista di un anno fa al settimanale F :“I pettegolezzi li detesto e, in questi mesi, ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento. Ma non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo”.

Il matrimonio, in forma ristretta, si svolgerà nel Comune di Montalcino, segreto rimane il luogo del ricevimento.