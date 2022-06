Francesco Gabbani: "La felicità? Per molti è una ricerca nel futuro, io la cerco nel presente"

Nella giornata mondiale dell'Ambiente , sui social è intervenuto sull'argomento: “ E' un tema davanti al quale non possiamo far finta di niente. Si parte dalle piccole cose, se tutti facciamo piccoli passi, possiamo dare una grande mano ”. Gabbani, cresciuto nella natura di cui è molto amante, aveva anche condotto su Rai 1 il programma “ Ci vuole un fiore ”, sfida che accettò con entusiasmo proprio perché si trattava di varietà green .

Francesco Gabbani è stato il primo ospite dell' ultima puntata di Domenica In per questa stagione. Prima di raccontarsi, il cantante si è esibito con il suo ultimo singolo “ Volevamo solo essere felici ”, titolo che è stato anche il filo conduttore dei suoi ricordi , dagli esordi professionali ai successi di oggi.

La padrona di casa di Domenica In, Mara Venier, durante l'intervista non ha nascosto la sua stima nei confronti del cantante e lo ha omaggiato con un filmato con i suoi maggiori successi. “Tutto è accaduto in pochi anni: dal 2016 son passati 6 anni, ma è andato tutto molto bene”, ha commentato Gabbani. “Se sono sereno? Provo ad esserlo, ma nella vita ci sono sempre momenti più luminosi e altri più bui".

E, in linea con questa riflessione, nel suo ultimo disco il cantante ha affrontato il tema della consapevolezza intesa come “accettazione e dalla presa d’atto di determinate circostanze”.

“Perché anche le domande irrisolte, a volte, offrono punti fermi su cui poggiare i binari del proprio itinerario”, ha spiegato. Poi l'invito a cercare la felicità: “Ricercarla è sempre una costante. Per molti è una ricerca nel futuro, come se si dovesse arrivare a una meta. Io invece provo a cercarla nel presente. Io sento di ricercarla e di trovarla nelle cose piccole, nella quotidianità e nei singoli momenti da vivere ed assaporare fino in fondo”.