Francia, Macron nell'impasse pensa a governo di unità nazionale

Dopo la debacle della maggioranza presidenziale, uscita ridimensionata dalle elezioni legislative la scorsa domenica, il presidente francese Emmanuel Macron, sta pensando di costruire un governo di unità nazionale - secondo quanto ha riferito il segretario del Partito comunista francese (Pcf), Fabien Roussel, dopo una lunga giornata di consultazioni con le forze politiche all'Eliseo. Ormai privato della maggioranza assoluta in parlamento il presidente più giovane della storia di Francia avrebbe chiesto ai partiti francesi "se sono pronti a lavorare per un governo di unità nazionale". Per tutta la giornata gli alleati di Macron avevano esortato il capo dello Stato a dar vita a una "grande coalizione", fra questi, anche l'ex premier Edouard Philippe - leader del partito Horizons - che fa parte delle forze che sostengono l'esecutivo.

Dopo il voto di domenica la Francia vive di consultazioni e fermento in parlamento, dopo che il presidente si è ritrovato con una fragile maggioranza relativa al Palais Bourbon - un fatto secondo molti commentatori raro, nel sistema semi-presidenziale alla francese, dove la cultura del compromesso con altre forze politiche, è meno frequente rispetto a democrazie parlamentari come I'Italia o la Germania.



Getty Images Palazzo dell'Eliseo a Parigi

La posta in palio europea

Il vento transalpino che soffia verso le "larghe intese" investe tutto l'asse europeo e le strategie anti-Putin messe in atto in ue: Macron senza una maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale, Draghi alle prese con la scissione del partito di maggioranza relativa in Parlamento (il Movimento cinque stelle), ed in Germania Scholz a capo di una coalizione in affanno e spesso divisa. E questo ad una settimana esatta dalla missione a Kiev dei tre leader di Francia, Italia e Germania - le tre maggiori potenze economiche dell'Unione - che da oggi si presenteranno al Consiglio europeo di Bruxelles, con un sostegno parlamentare più fragile, proprio mentre l'Unione cerca inoltre una posizione comune sulle risposte all'aumento dei prezzi di energia e alimentari ed all'inflazione record.

AP Photo/Francois Mori Christian Jacob, presidente del partito di destra francese Les Republicans

Le consultazioni di Macron

Il primo ad essere ricevuto all'Eliseo è stato il presidente dei Républicains, Christian Jacob, che ha subito escluso di scendere a patti con la maggioranza Ensemble!: "Ho ribadito al presidente che entrare in ciò che potrebbe essere un tradimento dei nostri elettori è escluso", ha dichiarato Jacob al termine dell'incontro, aggiungendo: "Abbiamo fatto campagna nell'opposizione, e restiamo nell'opposizione in modo determinato, ma responsabile". "La risposta - così Jacob - non sarà negli intrallazzi o negli inciuci".

Una difesa identitaria a spada tratta ma che lascia aperti in realtà spiragli ad un compromesso: a cui fa eco il commento di un altro membro di rilievo dei Rèpublican, Jean-François Copé - ex ministro e sindaco di Meaux - che ha invitato invece esplicitamente il suo partito a "stringere un patto di governo con la futura maggioranza macronista", in virtù del pericolo dell'avanzare - in un momento di debolezza politica dell'attuale presidenza - dei "populismi".

Il tweet di Copè: "La storia non è una pagina bianca, questo quinquennio sarà di compromesso, rinuncia e contrattazione. La nostra nazione sembra il mondo di ieri in cui i populisti si stanno facendo strada verso il potere."

Macron ha poi incontrato a seguire Olivier Faure, segretario socialista - aderente alla gauche guidata da Jean-Luc Mélenchon nel Nupes - che si è detto invece disposto a "progredire insieme, se l'esecutivo adotterà misure in favore del potere d'acquisto, in particolare un innalzamento del salario minimo". E sul fronte della gauche, aperture anche - come riporta il quotidiano storico della sinistra francese "Liberation" - da Roussel (a mezzo stampa), segretario nazionale del Partito Comunista:

Il tweet di Liberation: "Secondo Fabien Roussel, che non chiude la porta, Emmanuel Macron immagina un governo di unità nazionale".

Previsti nell'agenda presidenziale nei prossimi giorni altri vis a vis con gli altri partiti: Marine Le Pen - forte di 89 deputati eletti all'Assemblée (un record per l'ex Fronte Nazionale) e con altri esponenti di Nupes, tra cui appunto Roussel che ha parlato - alla stampa - ieri sera. Ieri mattina la premier Elisabeth Borne aveva rassegnato le dimissioni: subito respinte da Macron, con le motivazioni riportate in una nota dell'Eliseo: "Affinché il governo possa rimanere in carica, ed agire in questi giorni".

Ludovic Marin, Pool via AP Il primo ministro francese Elisabeth Borne