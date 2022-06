I leader del G7: bandire l'oro russo. La Germania apre sul tetto al prezzo del petrolio

Si è aperto ufficialmente il vertice G7 al Castello di Elmau, per discutere delle prospettive dell'economia globale alla luce delle conseguenze prodotte dal conflitto in Ucraina. Sul tavolo i temi legati all'inflazione, alle conseguenze derivate dagli aumenti del costo dell'energia e dalla crisi alimentare, ma nel summit si parla anche di sostenibilità fiscale, di riforme e investimenti, di transizione verde e contrasto alle disuguaglianze, per un'economia più inclusiva, sostenibile e resiliente agli shock futuri. Un messaggio di coesione dai leader G7 Centrale per i vari leader riuniti in Germania è trasmettere il necessario messaggio di coesione di fronte alla situazione creata dalla "brutale aggressione" lanciata dal presidente russo Vladimir Putin contro l'Ucraina. "Tutti gli Stati del G7 sono preoccupati per la crisi che dobbiamo affrontare ora. In alcuni Paesi i tassi di crescita sono in calo, l'inflazione è in aumento, il carburante scarseggia, le catene di approvvigionamento sono bloccate, la Russia sta usando l'energia come un'arma", ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Non sono piccole le sfide che dobbiamo affrontare, quando le democrazie si uniscono, non c'è nulla che non possano realizzare". Così il presidente americano Joe Biden presentando un'iniziativa sulle infrastrutture al G7.

ANSA/ CHIGI PALACE PRESS OFFICE/ FILIPPO ATTILI Mario Draghi e Joe Biden al G7, Monaco di Baviera

Bandita l'esportazione dell'oro russo, per “colpire la macchina da guerra di Putin” La prima mossa che viene fuori dal G7, voluta soprattutto da Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone e Canada, è la messa al bando delle le importazioni di oro russo, un modo per aumentre le pressioni e per cercare di infliggere un nuovo colpo all'economia della Russia e impedirgli di finanziare la guerra in Ucraina: martedì la misura dovrebbe essere approvata. "Le misure che abbiamo annunciato oggi colpiranno direttamente gli oligarchi russi e colpiranno il cuore della macchina da guerra di Putin", ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson, in una nota. Le esportazioni di oro russo rappresentano un valore di decine di miliardi di dollari, ha scritto in un messaggio sul suo profilo Twitter il presidente degli Usa, Joe Biden. La Russia è il secondo produttore al mondo di oro, con un 10% del totale che viene estratto ogni anno. Secondo l'Amministrazione Usa, l'oro è la seconda voce, dopo l'energia, delle esportazioni russe. Nel 2020 l'export di Mosca ha rappresentato il 5% di quello globale. Il 90% della produzione russa è stata destinata proprio ai Paesi del G7, soprattutto alla Gran Bretagna. Apertura della Germania sul tetto al prezzo del petrolio Sul tema del price cap, un tetto al prezzo massimo del petrolio, idea portata avanti soprattutto dall’Italia di Mario Draghi per sanzionare la Russia e contenere l’inflazione, una fonte ha affermato all’Ansa di riscontrare un "atteggiamento costruttivo" del governo tedesco. È "importante che, dopo il Consiglio europeo, se ne parli a un tavolo diverso da quello dell'Ue, che include anche Giappone, Canada e Usa". Washington avrebbe interesse a un tetto sul petrolio, ma il tema andrà di "pari passo" a quello del tetto sul prezzo del gas, ha concluso la fonte. Il tema dopo essere stato oggetto di “una ampia discussione” tra i leader, per "le questioni nel dettaglio" verrà gestito dagli sherpa, nell'ambito degli incontri a margine del summit, ha riferito una fonte della delegazione statunitense. La Francia è favorevole a un price cap sul greggio a livello di "Paesi produttori", ha dichiarato la presidenza francese a margine del summit. Parigi non "si oppone in linea di principio" alla proposta americana di calmieramento dei prezzi ma "quello che per noi sarebbe più efficace è un prezzo massimo al petrolio che venga da tutti i Paesi produttori", ha sottolineato l'Eliseo. Sul tema il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha spiegato che importante è "colpire la Russia e non le nostre economie" dunque bisogna capire "gli effetti collaterali" delle eventuali misure ma siamo pronti "a prendere le decisioni".

Ansa Mario Draghi, Olaf Scholz e sua moglie Britta Ernst al G7, Monaco di Baviera