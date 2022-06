Gas ancora sopra i 120 euro, il Bitcoin rivede i 20.000 dollari

Avvio poco mosso per i mercati europei, in un avvio di settimana che vede le borse degli Stati Uniti chiuse per festività. Dopo un avvio in lieve rialzo, l'indice Ftse Mib di Milano ha girato in negativo (-0,06% alle 09.27). Nel resto d'Europa poco mosso il Cac40 di Parigi, +0,03%, dopo il secondo turno delle elezioni legislative che hanno portato il partito del presidente Macron a perdere la maggioranza assoluta. Meglio Londra, +0,42%, e Francoforte, +0,31%.

E' stata invece contrastata nella notte la seduta in Asia: in calo Tokyo (-0,74%), Seul (-2,04%), e Sydney (-0,64%). Hanno tenuto invece Shanghai (-0,04%) e a Hong Kong (+0,30%), dopo la decisione della banca centrale cinese di lasciare invariati i tassi dei mutui principali, che fanno da riferimento per tutti gli altri.



Si riparte dopo una settimana movimentata. Lo spread Btp/Bund è prima salito molto, fino a 250 punti base, per poi scendere venerdì a circa 200, dopo che la Bce si è impegnata ad accelerare nella creazione un nuovo scudo anti-spread. Oggi in apertura è a 206 punti, secondo i dati della piattaforma Mts di Borsa Italiana-Euronext. Il rendimento del Btp con scadenza nel dicembre 2032 è al 3,74%.

Mercoledì scorso la Fed americana, ha aumentato i tassi dello 0,75%, il maggior rialzo dal 1994, per raffreddare l'inflazione. E questo ha portato a un nuovo calo degli indici, per il Dow Jones si è chiusa la undicesima settimana in calo nelle ultime 12.

Il gas è continuato a salire, per la riduzione dei flussi dalla Russia verso l'Europa. Oggi in avvio ha toccato a quota 126 euro al megawattora, per poi scendere a 122 (+3,6% rispetto a venerdì).

Il Bitcoin la scorsa settimana ha visto un ulteriore calo del 33%, fino a scendere sotto i 19mila dollari. Nel weekend c'è stata una risalita, il valore è di poco al di sopra dei 20mila dollari.