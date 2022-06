Harry e Meghan condividono la foto di Lilibet per il primo compleanno

Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno condiviso una foto della figlia Lilibet in occasione del primo compleanno. Lilibet è sorridente al picnic organizzato al Frogmore Cottage di Windsor sabato. Harry e Meghan si sono detti "molto toccati" dagli auguri ricevuti per la piccola, che è stata chiamata così in onore della bisnonna, la regina Elisabetta II che ha festeggiato il suo Giubileo di Platino.

La foto della piccola Lilibet, seduta sul prato con un abitino chiaro, è stata scattata dall'amico di famiglia Misan Harriman, ha fatto sapere un portavoce dei Sussex.