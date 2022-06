Germania: attacco con un coltello in un'università, ferite tre donne e un uomo

"Diverse persone sono state ferite con un coltello", ha reso noto su Twitter la polizia locale precisando che l'autore è stato neutralizzato. La stessa polizia, per il momento, non ha però fornito informazioni sulla gravità delle ferite né sul contesto in cui è avvenuto l'attacco.

Secondo la televisione regionale Wdr, l'aggressore è originario di Hamm.

Secondo le autorità, destano particolare preoccupazione le condizioni di un ferito, che è stato trasportato in elicottero. Non è ancora chiaro se l'aggressore fosse uno studente - o un ex studente - dell'università. Anche il possibile movente dell'attacco non è ancora stato chiarito.

Secondo le prime informazioni, il sospetto è entrato nell'ateneo intorno alle 15.30 e ha aggredito le persone nei corridoi. Poi è andato verso l'aula magna dove è stato però bloccato e consegnato agli agenti. I servizi di emergenza hanno avvertito su Twitter: "Siamo sul posto con le forze di polizia e vi chiediamo di evitare questa zona".