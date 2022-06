Germania, Francia e Regno Unito invitano l'Iran a "porre fine all'escalation nucleare"

Germania, Francia e Regno Unito, in un comunicato congiunto, invitano l'Iran a "porre fine all'escalation nucleare" e "ad accettare con urgenza l'accordo sul tavolo" da marzo per resuscitare l'intesa del 2015. "Ci dispiace - si legge nella nota comune trasmetta dal ministero degli Esteri tedesco - che l'Iran non abbia ancora scelto questa opportunità diplomatica e gli chiediamo di farlo immediatamente".

L'Iran ha informato ieri l'Aiea del "ritiro di 27 telecamere" per il monitoraggio delle attività nucleari, in risposta all'adozione di una risoluzione che critica Teheran. "Condanniamo" la decisione di Teheran, affermano Berlino, Londra e Parigi. "Questo aggrava la situazione e complica i nostri sforzi per ripristinare completamente" l'accordo del 2015 per limitare le attività nucleari iraniane in cambio di un allentamento dalle sanzioni internazionali. Questo patto è moribondo dal ritiro nel 2018 degli Stati Uniti che hanno ripristinato le misure punitive a Teheran. La mossa iraniana "alimenta ulteriore scetticismo sull'interesse dell'Iran a portare a termine l'accordo", secondo il testo della dichiarazione.