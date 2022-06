Giubileo della Regina, inizia la festa per i 70 anni di regno di Elisabetta II

Un cielo terso e sereno illumina Londra: il Regno Unito celebra il Giubileo di Platino per i 70 anni di Elisabetta II sul trono, un traguardo senza precedenti, con quattro giorni di festa nazionale extra proclamati dal governo di Boris Johnson. Preceduta all'alba dalla scenografica proiezione di ologrammi di immagini storiche della regina sulle celebri pietre del sito primitivo di Stonehenge e, ieri, da una pioggia di decorazioni e onorificenze reali attribute per l'occasione a vip come l'attore Damian Lewis, la stilista Stella McCartney e molti altri, la giornata di oggi si è aperta alle 10 locali (le 11 in Italia) con un'edizione speciale di Trooping the Colour, la grande parata militare, destinata a durare quasi tre ore, che si tiene abitualmente ogni anno per il festeggiamento pubblico del compleanno della 96enne sovrana, dopo quello privato del 21 aprile, sua vera data di nascita.

Ap Le foto della Regina Elisabetta proiettate a Stonehenge

Non senza qualche inconveniente: un gruppo di uomini è stato portato via dalla polizia britannica a Londra, dopo aver saltato le barriere lungo il Mall, il grande viale che porta a Buckingham Palace e dove si concentra la folla per assistere alle celebrazioni. Gli uomini, alcuni con indosso corone di plastica, sono stati visti saltare le transenne; alcuni di loro si erano sdraiati a terra davanti ai soldati che prendono parte alla tradizionale parata.

Ap Proytesta durante la sfilata del Giubileo

La cerimonia è entrata nel vivo con la sfilata di più di 1.400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti e delle carrozze con i membri della famiglia reale, alla quala non ha partecipato la Regina. La duchessa di Cambridge di bianco vestita ha preso posto insieme ai figli e alla suocera Camilla, moglie dell'erede al trono, il principe Carlo. Su un'altra carrozza diretta a Buckingham Palace, il principe Edoardo con la moglie Sophie in rosa e i figli. Alla parata quest'anno partecipa anche il duca di Cambridge, William, futuro re britannico secondo nella linea di successione al trono, che riceverà le bandiere dei reggimenti. Trooping the Colour significa proprio sfilata delle bandiere.

Ap La duchessa di Cambridge con i figli e Camilla

Come da tradizione - sospesa solo durante la pandemia da Covid - Elisabetta è attesa sul balcone di Buckingham Palace per seguire il corteo e il sorvolo della pattuglia acrobatica della Raf, e salutare la folla che già ha iniziato a radunarsi nella zona in un tripudio di Union Jack. Accanto a lei è annunciata la presenza dei soli "membri in servizio attivo" della Royal Family: il principe Carlo, erede 73enne, con la consorte Camilla; il primogenito di questi William, secondo in linea di successione, con Kate e con i principini George, Charlotte e Louis; nonché altri due figli della regina, la seconda, Anna, e il quarto, Edoardo, con famiglia. Non dovrebbero esserci il principe Andrea, secondogenito di Sua Maestà, escluso a quanto pare da tutti gli eventi odierni sullo sfondo del suo coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein; mentre il nipote ribelle Harry, giunto ieri sera dagli Usa con la moglie Meghan e i piccoli Archie e Lilibet Diana (al suo debutto nel Regno Unito dove sabato compirà un anno), non dovrebbe salire sul balcone dopo lo strappo dal ruolo senior di rappresentanza della dinastia seguito al trasferimento oltreoceano, ma sarà comunque presente a palazzo.

Il nuovo ritratto di Elisabetta II In occasione del Giubileo di Platino è stato diffuso un nuovo ritratto ufficiale della Regina, in cui appare raggiante seduta vicino a una finestra nel Castello di Windsor. Nel suo messaggio alla nazione, la monarca ha detto di essere "ispirata dalla buona volontà" mostratale dai suoi sudditi e ha auspicato che le celebrazioni offrano l'opportunità di riflettere sui successi del Paese dal 1952, quando è iniziato in modo inaspettato il suo lungo Regno. "Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti nella convocazione di comunità, famiglie, vicini e amici per celebrare il mio Giubileo di Platino, nel Regno Unito e in tutto il Commonwealth", ha affermato la sovrana, 96 anni di cui 70 sul trono britannico.

Ap Il nuovo ritratto della Regina Elisabetta

Giovedì 2 giugno L'evento clou è la parata militare del Trooping The Colour, a cui sicuramente Elisabetta sarà presente. Alla sfilata partecipano più di 1.400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti, oltre ai membri della famiglia reale a cavallo e in carrozza. Si parte da Buckingham Palace, per poi percorrere il The Mall, fino all’Horse Guard’s Parade. Al termine della parata mentre nei cieli sfrecciano i caccia della Raf, la Royal Air Force, i membri più stretti della royal family si affacciano dal balcone di Buckingham Palace per salutare la folla. In serata è previsto che la regina ricompaia per accendere il riflettore più alto del parco di Buckingham Palace, posto sul monumento di Tree of Trees a 21 metri di altezza, in contemporanea con uno spettacolo globale di luci che vedrà illuminarsi 3000 fari in tutto il Paese e nelle nazioni del Commonwealth. Venerdì 3 giugno Il 3 giugno è dedicato alla liturgia religiosa di ringraziamento per il lungo regno di Elisabetta II nella cattedrale londinese di St.Paul. A indicare l’inizio della messa sarà il suono di Great Paul, la più grande campana della Gran Bretagna. A questa cerimonia dovrebbero essere presenti anche Harry e Meghan. Sabato 4 giugno Sabato 4 giugno la famiglia reale parteciperà alle corse dei cavalli a Epsom Downs e al PlatinumParty, animato da una sfilata di attrazioni e quindi da un mega concerto di star britanniche e internazionali. Si prevedono 22mila spettatori fuori Buckingham Palace. Presenti, tra le tante star, Rod Stewart, Ed Sheeran, Sir David Attenborough, David Beckham, i Duran Duran, Brian May, Andrea Bocelli, Nile Rodgers, Hans Zimmer, Alicia Keys, Craig David, George Ezra e moltissimi altri. Elton John, invece, impegnato in Italia nel suo ultimo tour della carriera, non ci sarà, ma ha registrato una performance. Domenica 5 giugno Il lungo weekend si conclude domenica 5 giugno con Big Jubilee Lunches con party e banchetti offerti a sudditi e invitati in svariati luoghi pubblici del Regno, inclusi i parchi di diverse residenze reali Alle 14.30 inizia il “Platinum Jubilee Pageant” la sfilata guidata dalla leggendaria carrozza dorata Gold State Coach del 1762, guidata dalle guardie reali del “Sovereign’s Escort” che racconterà la storia del regno della regina Elisabetta II e finirà davanti a Buckingham Palace, dove verrà suonato l’inno nazionale God Save the Queen, cantato da Ed Sheeran.