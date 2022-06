La Regina non va al Derby ippico. Oggi il concerto in suo onore

La regina Elisabetta non parteciperà al Derby ippico, inserito fra le celebrazioni del Giubileo di Platino, ma lo seguirà in televisione dalla sua residenza nel castello di Windsor. La sovrana 96enne non era presente neanche alla liturgia di ringraziamento per il suo lungo regno officiata nella cattedrale di St Paul e dove si era fatta rappresentare dall'erede al trono Carlo, in una giornata segnata dal primo impegno pubblico ufficiale dei “ribelli” duchi di Sussex dal loro trasferimento negli Stati Uniti.

Harry e Meghan hanno ricevuto un'accoglienza tutto sommato calorosa, ben diversa da quella riservata al premier conservatore Boris Johnson, giunto in compagnia della first lady Carrie e chiamato poi nella basilica a leggere anche una pagina del Nuovo Testamento. Al suo arrivo, il premier è stato travolto dai boati di disapprovazione da parte del pubblico assiepato davanti alla cattedrale - unico fra i politici presenti, di opposizione o del suo stesso governo - in risposta allo scandalo Partygate che continua a minacciarne la poltrona. I duchi di Sussex hanno fatto il loro ingresso, mano nella mano, entrando per “terzi” nel protocollo, cioé prima soltanto di William e Kate (elegantissima in abito giallo quanto Meghan in bianco) e naturalmente di Carlo con Camilla: ultimi ad accedere e primi a uscire nel giorno in cui l'ennesima defezione in extremis della regina ha restituito all'eterno delfino 73enne il centro della scena. Un passaggio di consegne che l'arcivescovo anglicano di York, Stephen Cottrell, si è affrettato a minimizzare rivolgendosi direttamente ad Elisabetta in toni rassicuranti: "Maestà, ci dispiace che non sia qui con noi, ma Lei è ancora in sella. E siamo felici che abbia altra strada da fare".

Secondo fonti di palazzo, la Regina sta bene. La duchessa di Cambridge, Kate, moglie del principe William, secondo in linea di successione al trono britannico, avrebbe spiegato a un'invitata che, dopo la parata del Trooping the Colour, Elisabetta II ha deciso di evitare per ora altri spostamenti o appuntamenti impegnativi del programma del Giubileo, salvo quelli organizzati direttamente nel parco del castello di Windsor in cui vive.

Il grande concerto Circa 22.000 persone sono attese al grande 'Platinum party at the Palace', il concerto all'aperto che si terrà davanti a Buckingham Palace durante il quale il principe Carlo e suo figlio William, duca di Cambridge, renderanno omaggio alla regina Elisabetta. I due futuri re prenderanno la parola separatamente per omaggiare la sovrana nel terzo giorno di festeggiamenti dei 70 anni del suo regno. Sul palco saliranno Diana Ross, Hans Zimmer, i Queen con Adam Lambert alla voce, Alicia Keys, George Ezra e Sam Ryder, secondo classificato all'ultimo Eurovision song contest. E ancora Duran Duran, Alicia Keys, Craig David, Sir Rod Stewart oltre a nomi importanti dello spettacolo e dello sport tra cui David Beckham, Sir David Attenborough, Stephen Fry, Dame Julie Andrews e The Royal Ballet, oltre al cast dei musical del London West End, e 75 elementi dell'Orchestra of the Household Division Andrea Bocelli sarà l'unico cantante italiano a partecipare. Il concerto sarà trasmesso in diretta dalla Bbc alla radio, in tv e online a partire dalle 21.00 italiane, nonché su ABC News negli Stati Uniti. Durerà circa 2 ore e mezzo. La regina lo guarderà in tv nel Castello di Windsor.