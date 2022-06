Il pranzo, la parata con la carrozza d'oro e... Ed Sheeran

Come già accaduto in occasione del Giubileo d'Oro nel 2009 e del Giubileo di Diamante del 2012, i cittadini hanno organizzato il “Big Jubilee Lunch” (Gran pranzo del Giubileo), ossia grandi tavolate per le strade e nei giardini del Paese.

Il momento clou dell'ultima giornata di eventi è però la parata “Platinum Jubilee Pageant” : la sfilata di militari, attori, musicisti e artisti, circa 10 mila persone, nel centro di Londra, “guidati” dalla “Gold State Coach”, la carrozza dorata usata dal 1762 per ogni cerimonia di incoronazione e per i matrimoni reali.

Lo spettacolo finale prevede la performance, davanti a Buckingham Palace, di Ed Sheeran che intonerà “God Save The Queen”.

Una maxi torta nuziale ricorderà il matrimonio della regina, nel 1947, con Filippo, morto l'anno scorso.

I sudditi sperano che la sovrana, che ha 96 anni e difficoltà a camminare, si affacci al termine dell'esibizione. In ogni caso, anche se non dovesse essere presente, le immagini digitali ricreeranno la magia della sua incoronazione nel giugno del 1953, fa sapere Buckingham Palace.

La regina non è apparsa in pubblico per gli eventi del Giubileo di Platino ad eccezione della parata del Trooping The Colour dove si è soffermata a osservare la marea umana giunta per salutarla e ha scherzato con il nipotino Louis.

Negli ultimi mesi, in cui ha anche avuto il Covid, ha limitato le sue apparizioni per "problemi di mobilità episodica". Tuttavia, ha deliziato il paese quando è apparsa in un video comico a sorpresa che ha aperto il concerto in suo onore davanti a Buckingham Palace.

Nel video, la monarca ha preso il tè con l'orso Paddington animato al computer e ha rivelato che, proprio come il personaggio peloso, ama i panini con la marmellata e le piace tenerli nella sua borsetta.