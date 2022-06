A St Paul's il rito senza la Regina. La folla applaude Harry e Meghan

Nella cattedrale anglicana di St. Paul, simbolo religioso di Londra, il rintocco della campana più grande della Gran Bretagna segna l'inizio (e la fine) della liturgia di ringraziamento per i 70 anni di regno della 96enne regina Elisabetta, l'evento principale della seconda delle quattro giornate di celebrazioni pubbliche del Giubileo di Platino in programma fino a domenica 5 giugno. La Regina non c'è. Buckingham Palace ha fatto sapere che "Sua Maestà ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast, ma ha provato un certo malessere'', dunque, "tenendo conto del viaggio e dell'attività richiesta per partecipare alla messa nazionale di ringraziamento nella cattedrale di St Paul, con grande riluttanza ha concluso che non parteciperà''. Assente anche il principe Andrea, risultato positivo al coronavirus, così come l'arcivescovo di Canbterbury, sostituito dall'arcivescovo di York.

Ovviamente presenti l'erede al trono Carlo, affiancato da Camilla, in bianco, il suo primogenito William (secondo in linea di successione) e la moglie Kate, elegantissima in giallo, che hanno preso posto in prima fila, ma stavolta a rubare la scena sono stati i ribelli duchi di Sussex Harry e Meghan.

Ap I duchi di Cambridge William e Kate

Rimasti ieri dietro le quinte del balcone di Buckingham Palace, Harry e Meghan - rientrati per l'occasione nel Regno Unito dagli Usa - sono stati inneggiati dai presenti e hanno avuto l'onore dei riflettori all'ingresso della cattedrale: presidiata dalla Guardia Reale e da reparti in alta uniforme al suono della campane a distesa. Per loro posti in seconda fila: Harry in abito civile, ma con le decorazioni militari appuntate al petto; Meghan in un sobrio abito bianco. Sorridenti, hanno scambiando battute e molti sorrisi con autorità religiose e civili incaricate di ricevere gli ospiti di spicco prima dell'inizio della messa. La coppia, che ha rinunciato ai doveri reali, ha mantenuto ieri un basso profilo, apparendo solo nelle fotografie scattate attraverso le finestre dell'edificio da cui i membri della famiglia reale hanno assistito alla Queen's Birthday Parade. Secondo quanto riferiscono fonti del Mirror, Elisabetta ha finalmente incontrato la bisnipote Lilibet - secondogenita di Harry e Meghan - che domani compie un anno. La Regina avrebbe avuto ieri un pranzo privato con i duchi di Sussex e i loro figli dopo la parata "Trooping the Colour".

Ap Giubileo di Platino, Harry e Meghan alla cattedrale di St Paul

Alla cerimonia presenziano più di 400 persone tra lavoratori chiave, volontari e membri delle forze armate. Tra i primi ad arrivare, in largo anticipo, il sindaco di Londra, Sadiq Khan, il premier Boris Johnson, chiamato a leggere una pagina del Vangelo durante la messa, il leader dell'opposizione laburista Keir Starmer e i capi dei governo locali di Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Un gruppo di giovani provenienti da quelle nazioni del Commonwealth tuttora legate alla corona scandirà infine un Atto d'Impegno solenne di servizio alla collettività, analogo a quello celebre proclamato da una Elisabetta II ventenne ancor prima di salire al trono, per celebrarne la vita e il regno.

Ap Il premier Boris Johnson con la moglie Carrie, Liz Truss, Priti Patel e Ben Wallace

Come sta la Regina? Dopo il forfait al rito religioso, tornano in auge tra i commentatori britannici gli interrogativi sulla forma fisica di Elisabetta. L'apparizione sul balcone di Buckingham Palace al centro della scena, momento simbolico clou dei festeggiamenti al culmine della parata di Trooping the Colour, domina la scena nei titoli di stamane, ma la rinuncia annunciata ieri sera in extremis alla partecipazione alla liturgia di ringraziamento del Giubileo fa riflettere. Vedi anche: I reali si affacciano al balcone, il piccolo Louis ruba la scena L'interpretazione prevalente è che Elisabetta sia inevitabilmente provata dalle fatiche di ieri, aggravate dai problemi di mobilità pubblicamente confessati negli ultimi mesi. L'espressione usata dal palazzo nel comunicato in cui è stato formalizzato questo ennesimo forfait recente fa riferimento a un certo "discomfort": quindi non un malore, ma un malessere passeggero frutto di stanchezza.