Giuliano Sangiorgi indossa la camicia di Lucio Dalla al concerto in suo onore: "Ancora con me"

Il cantante pugliese commosso ricorda: “Il mio Lucio è una macchina degli anni 80′, una Citroen Visa Blu, che sfrecciava, insieme alla mia famiglia, per andare in Sicilia. In macchina una cassettina con Lucio Dalla in loop”. Poi l'attenzione va alla camicia di Giuliano che è proprio quella che Lucio Indossava durante l'ultimo tour con Morandi. Un regalo della Fondazione di Dalla. Il frontman dei Negramaro inizialmente non se la sentiva di indossarla, ma poi ci ha ripensato confessando che ha voluto vivere questa emozione: "Chi mi deve rendere questa emozione, ho deciso di indossarne i panni con assoluta umiltà, ho voluto portare Lucio con me ancora una volta”.