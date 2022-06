Gli 80 anni di Paul McCartney, il genio che visse due volte

È veramente cosa buona e giusta che a rendere omaggio a sir Paul McCartney in occasione del suo ottantesimo compleanno sia uno che si definisce “Beatlesiano di rigorosa confessione lennoniana”. Uno che all’amico che gli chiedeva se avrebbe scritto qualcosa per gli ottant’anni di McCartney ha risposto d’istinto: “Paul is dead“. Sì perché in questi ottant’anni Paul è anche morto. Prima di John e prima di George, per l’esattezza. O meglio, per la leggenda. Una delle tante che hanno colorato la storia dei Fab Four.

Tra tutte, questa è forse la più macabra e avvincente. A metterla in circolazione la notte del 12 ottobre 1969 è un anonimo ascoltatore di una trasmissione notturna di una radio di Detroit che chiama in diretta il Dj (Russel Gibb, nessuna parentela con i fratelli Gibb spina dorsale dei Bee Gees) e rivela al suo pubblico che Paul McCartney è morto in un incidente automobilistico avvenuto alle 5 di mattina del 9 novembre 1966. Invece di interrogarsi sul perché questa epifania sia avvenuta con quasi tre anni di ritardo e perché proprio a durante la trasmissione di Dj Gibb, il sempre nutrito mondo dei complottisti crede a questa fantasiosa fake news. Naturalmente Paul sarebbe stato immediatamente sostituito da un suo sosia che avrebbe continuato a cantare e a suonare con i Beatles, sostituzione tempestivamente ideata (e realizzata, del resto chi di noi non ha almeno un sosia costantemente a portata di mano?) da John e dallo storico mecenate della band, Brian Epstein.

La storia è ricca di dettagli: c’è un litigio nel cuore della notte con gli altri tre Beatles, una fuga su una Aston Martin e una misteriosa autostoppista fatta salire a bordo da Paul che – riconosciutolo – avrebbe perso il controllo di sé e fatto perdere fatalmente il controllo della macchina a McCartney, causandone la morte. La parte più divertente della leggenda sono i molteplici “segni” che i tre sopravvissuti avrebbero sparso nelle loro successive opere per dare indizi del segreto che in realtà avrebbero dovuto gelosamente custodire. Per esempio, secondo i seguaci del “Paul is dead” l’iconica foto di copertina dell’album Abbey Road con i quattro che camminano sulle strisce pedonali ne sarebbe stracolma, a partire dal fatto che (il sosia di) Paul è l’unico a camminare scalzo, con il piede destro avanti e tiene una sigaretta nella mano destra, lui, notoriamente mancino.

Una leggenda, dicevamo, ma la vera leggenda in tutta questa storia è lui, sir Paul, arrivato a 80 anni con la stessa faccia da bravo ragazzo che aveva 60 anni fa, quando tutto ebbe inizio con il singolo Love me do. E, lo ripeto, a scriverlo qui e ora è un convinto lennoniano che per anni ha sostenuto il gioco de “Il genio era John”. Balle. La realtà è che il dio della musica decise che era ora di fare la rivoluzione sul pianeta Terra, e fece iniziare il tutto a Liverpool quel 6 luglio del 1957, quando spinse Paul McCartney a farsi presentare al frontman di una band skiffle chiamata Quarrymen, tale John Winston Lennon.

Quello è l’epicentro del terremoto. I due, per contratto, firmarono Lennon/McCartney tutte le loro canzoni, ma noi sappiamo benissimo a chi attribuire ciascuna opera. Il trucco che funziona (quasi) sempre è ascoltare chi canta la voce solista: quello è l’autore “primario” della canzone. Per quanto tutte facilmente riconducibili a uno dei due, sono pochissime le canzoni dove “l’altro” non abbia messo lo zampino. Perché erano veramente una squadra fantastica, due incredibili geni. Paul era il più musicista, il più colto, il più sperimentale, il più avanguardista. Sì, sembra strano, ma è proprio così. Fu Paul il primo a sperimentare l’LSD, per dire. Poi John lo seguì e, certo, ne rimase coinvolto più a lungo. Ma il primo trip fu di Paul.

Quanto alla musica, beh, Paul è quello delle grandi ballate: Yesterday, Michelle e Let it be, giusto per restare alle più note. Ma Paul è anche la violenza nichilista di Helter Skelter, la canzone che Charles Manson sostenne avere fatto da ispirazione per la strage di Cielo Drive dove fu barbaramente trucidata, tra gli altri, Sharon Tate, moglie di Roman Polanski. E poi c’è quel capolavoro di Hey Jude, la prima canzone a sfondare il muro convenzionale dei 3 minuti e rotti di durata, arrivando a 7’11”. Che spinse Mick Jagger a dichiarare: “Non avete fatto un capolavoro, ne avete fatti due”, riferendosi al fatto che il brano, oltre a durare più del doppio rispetto a quanto prodotto fino ad allora, di fatto si può dividere in due parti che vivono di vita propria, entrambe bellissime. E a proposito di canzoni con due anime che convivono, è doveroso chiudere questo tributo con la “canzone delle canzoni”, A day in the life. Un capolavoro assoluto che – a differenza di tutti gli altri – non ha un autore, ma vede John e Paul autori in maniera indipendente delle due parti della canzone. John aveva le strofe, ma gli mancava un ritornello. Paul aveva un ritornello a cui non sapeva trovare un contesto. Li misero “semplicemente” insieme (con il sapiente aiuto di George Martin, il quinto beatle). Ne nacque la più bella e rivoluzionaria canzone dei Beatles. E visto che John ce lo hanno portato via troppo presto, che Dio conservi Paul il più a lungo possibile!