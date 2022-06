Gli Emirati Arabi Uniti vietano "Lightyear", forse per il bacio tra donne

Il film, che ha tra i doppiatori originali Chris Evans nei panni del protagonista Buzz Lightyear, include una scena in cui un personaggio doppiato dall'attrice Uzo Aduba bacia un'altra donna con cui ha una relazione. Gli Emirati Arabi Uniti criminalizzano le relazioni omosessuali, con Dubai che prevede una pena detentiva fino a 10 anni e Abu Dhabi fino a 14 anni.

Gli Emirati non hanno chiarito il motivo della messa al bando , diffondendo su Twitter un'immagine del poster del film con Buzz Lightyear e un "No" scritto in rosso.

"L'ufficio conferma che tutti i film proiettati nelle sale cinematografiche di tutto il paese sono soggetti a follow-up e valutazione prima della data di proiezione al pubblico, per garantire la sicurezza dei contenuti diffusi secondo la classificazione di età appropriata".

Lo stop è stato annunciato dall' Ufficio di regolamentazione dei media del Ministero della Gioventù e della Cultura del paese . Il film "non è autorizzato per la proiezione pubblica in tutti i cinema degli Emirati Arabi Uniti, a causa della sua violazione degli standard di contenuto dei media del paese", si legge nella nota.

'Verso l'infinito e oltre'', ma non negli Emirati Arabi. le autorità di Abu Dhabi hanno vietato la proiezione nei cinema del film d'animazione della Pixar “Lightyear”, in uscita giovedì, forse per la presenza di un bacio tra due personaggi femminili .

La pellicola della Pixar Animation Studios (di proprietà della Disney) narra le vicende del film che ha ispirato la linea di giocattoli dell'omonimo personaggio nell'universo di Toy Story, di cui è un prequel. Il bacio omosessuale di cui sono protagoniste Hawthorne, personaggio a cui dà voce Uzo Aduba (la Suzanne ‘Occhi Pazzi’ Warren nella serie televisiva Orange Is the New Black), e un’altra donna era già stato oggetto di censura.

La relazione in sé tra i due personaggi non era mai stata messa in discussione, ma il bacio era stato rimosso nel montaggio finale, sollevando la protesta dei dipendenti della Pixar che avevano scritto una lettera aperta contro la decisione. La Disney aveva quindi reinserito la scena.

Prima di fare marcia indietro, la casa di Topolino era già finita sotto accusa per il suo silenzio nei confronti della legge approvata in Florida, 'Don't Say Gay', che vieta di parlare di orientamento sessuale e di genere alle scuole elementari.

Inoltre un gruppo di dipendenti Lgbqt della Pixar aveva denunciato che "per ordine dei vertici, quasi ogni manifestazione di affetto gay viene censurata senza tener conto di eventuali proteste da parte dei team creativi e della leadership".

Commentando la decisione della Disney di reinserire la scena, la produttrice Galyn Susman ha detto: “Per noi era importante mostrare la relazione familiare anche attraverso il bacio. Siamo felici di averlo potuto fare”.

"È un riflesso della realtà in cui viviamo. La fantascienza è sempre stato il modo attraverso cui guardare una società più diversificata. A partire da 'Star Trek', che era una film diverso rispetto alla sua epoca. Ed è con quello spirito che qui cerchiamo di celebrare l'inclusione e la diversità attraverso il cast", ha aggiunto il regista Angus MacLane.

Opinione condivisa anche da Esther Elisha: "I dipendenti della Pixar hanno fatto bene a protestare, è importante perché tutte le famiglie devono essere rappresentate. Ogni persona deve potersi vedere rappresentato sullo schermo, che è lo specchio della realtà quindi vedersi rappresentati ci fa sentire accolti".

Finora la Pixar ha introdotto pochissimi personaggi gay nei suoi lungometraggi animati: l'ultimo nel 2020 fu in "Onward" in cui Lena Waithe presta la voce a una poliziotta da un occhio solo che fa riferimento alla "sua ragazza". Quel film è ancora al bando in Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita, mentre in Russia è uscito con la parola "ragazza" tradotta con il più neutro "partner".