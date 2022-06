Le fiamme divorano migliaia di ettari di terreno. Evacuate alcune località e un parco divertimenti

Le temperature record di questi giorni ( si sono sfiorati i 53°) stanno causando una serie di problemi in Spagna, come lo svilupparsi di diversi roghi che hanno bruciato in pochissime ore migliaia di ettari in diverse zone del paese. Gli incendi non hanno dato tregua alla Catalogna: i vigili del fuoco hanno messo sotto controllo alcuni roghi, ma altri sono rimasti attivi e si sono aggiunti altri focolai nei Pre-Pirenei e nella provincia di Tarragona. Per il secondo giorno consecutivo i vigili del fuoco sono stati sotto pressione e hanno inghiottito più di 2mila ettari di terreno. Quello che preoccupa di più è l'incendio a Lladurs, dove le fiamme si sono sviluppate in una zona di difficile accesso. E c'è un incendio sempre più vorace a Zamora: l'incendio che da mercoledì brucia, nelle ultime ore è peggiorato, alimentato da raffiche di vento che hanno trascinato i zampilli di cenere fino ad almeno 30 chilometri dalle sorgenti.

Particolarmente critica è anche la situazione della regione della Navarra che sta vivendo una situazione "sensibile, molto critica e complicata", a causa dei vari incendi registrati in vari punti distanti tra loro, che hanno costretto l'evacuazione di alcune località e l'evacuazione di un parco divertimenti. Il governo regionale ha attivato tutte le sue risorse antincendio per combattere gli incendi dichiarati a Valdizarbe, Bardenas Reales, Tafalla e Arro'niz.

Allestiti diverso centri di accoglienza per ospitare alcune migliaia di persone che hanno dovuto abbandonare le case per precauzione a Obanos, Legarda, Muruzabal, Belascoain, Zabalza, Ubani, la zona meridionale di Puente la Reina, Eli'o, Etxarri, Ciriza, Vidaurreta, Belascoain, Mendigorri'a, Valtierra e Arguina'riz.Interrotte, a causa degli incendi la A-12 (Autostrada del Cammino di Santiago), la NA-601 Campanas-Leri'n, NA 700 Pamplona - Estella (kp 13), NA-7015 Zizur Mayor-Belas.