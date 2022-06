Gli Stati Uniti si preparano a vaccinare i bambini sotto i 5 anni contro il Covid-19

Il gruppo di esperti della Food and Drug Administration (Fda) ha dato parere positivo alla somministrazione di due dosi del vaccino Moderna o di tre dosi del vaccino Pfizer, ai bambini dai 6 mesi di età fino rispettivamente ai 5 e 4 anni. Si tratta dell'ultima fascia di popolazione finora esclusa dalla vaccinazione anti Covid-19. Le sperimentazioni hanno confermato la sicurezza e l'efficacia dei due farmaci. Reazioni come febbre e affaticamento sono stati riscontrati in misura minore rispetto a quanto avviene negli adulti.

Moderna prevede per i più piccoli la somministrazione di due dosi pari un quarto di quella prevista per gli adulti, un eventuale booster è probabile ma seguirà un percorso di approvazione separato. La baby-dose di Pfizer è invece un decimo di quella completa ma sono già previste in partenza tre somministrazioni.

Se la Fda seguirà le raccomandazioni degli esperti, come solitamente avviene, mancherà solo la decisione definitiva del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), i cui esperti si riuniranno sabato. A questo punto, i vaccini per i circa 18 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni di età potrebbero essere disponibili già a partire da lunedì o martedì della prossima settimana.

Non è chiaro quante famiglie negli Stati Uniti intendano vaccinare i propri bimbi. Nella fascia di età superiore (5-11 anni) solo il 29% è stato immunizzato, una quota ben al di sotto di quella che le autorità sanitarie ritengono ottimale. Nimmi Rajagopal, medico di base a Chicago, dice di stare preparando i genitori da mesi: “Alcuni sono esitanti, altri non vedono l'ora”.