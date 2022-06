Google festeggia Moriondo che brevettò la macchina caffè espresso e la nota cioccolateria

Il caffè spopolava ma c’era qualcosa che non andava: i clienti aspettavano troppo. La soluzione, è presto fatta:una macchina che potesse preparare più tazze all'unisono e gli avrebbe permesso di servire più clienti, dando un vantaggio rispetto ai concorrenti. Moriondo presentò la sua macchina per il caffè espresso all'esposizione generale di Torino del 1884, dove fu insignita della medaglia di bronzo. Il caffè volava così come la cioccolata "Moriondo e Gariglio".

Cioccolateria nata in una cantina nel 1850 a Torino. “Visto che andava bene, aveva bisogno di soldi per ampliare il negozio. All’epoca – racconta Piera Minelli proprietaria della cioccolateria “Moriondo e Gariglio- aveva chiesto allo zio 12mila lire e lui gli ha risposto: “Va bene, ma solo se prendi mio figlio a lavorare con te come socio”. Ed era Francesco Gariglio. Con il trasferimento a Roma un amico di Angelo Moriondo, Gastone Latour, riuscì a fare aprire a Roma la cioccolateria. “ All’inizio la cioccolateria era in via della Pilotta sotto Palazzo Colonna. Ora siamo a Via del Piè di Marmo sempre in centro a due passi da Piazza Venezia ”. Un piccolo locale tutto rosso dove ti avvolge il profumo del cioccolato fatto da sempre a mano. Anche qui la tecnica del cioccolato si tramanda di generazione in generazione. “ Le ricette sono fedeli a quelle l'Ottocento –racconta Piera Minelli- i cioccolatini sono preparati quotidianamente La produzione prevede circa 80 tipi di bonbon di vari gusti”. Un profumo che racconta una storia fatta di genialità e lavoro artigianale tutto made in Italy