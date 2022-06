Governo al lavoro sulla risoluzione in vista del Consiglio UE, resta il nodo delle armi all'Ucraina

Prosegue il confronto politico nella maggioranza e con il governo sul testo della risoluzione che sarà votata in Parlamento martedì e mercoledì, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio Ue del 23 e 24 giugno.

La maggioranza ha trovato l’accordo su cinque dei sei contenuti da inserire nel testo, rimandando l'ultimo ancora mancante, quello, delicatissimo sul sostegno anche militare all'Ucraina che ancora divide le forze politiche, a una nuova riunione prevista per lunedì.

I temi su cui le forze politiche si trovano concordi sono: l'adesione di Kiev e altri paesi all'Ue, la revisione del Patto di Stabilità, gli interventi per famiglie e imprese in difficoltà a causa degli effetti della guerra, il RepowerEu per l'energia e il rafforzamento delle proposte sul futuro dell'Unione.

Il documento preliminare, uscito dall'ultima riunione di ieri, nelle premesse rimanda ai temi dell'imminente Consiglio europeo, tra cui "il sostegno all'Ucraina dopo la guerra di aggressione russa". Il primo impegno per il governo, che riguarda proprio il sostegno all'Ucraina, però, è ancora da scrivere.

A dividere le forze che sostengono l'esecutivo è ancora il nodo del possibile nuovo invio di armi all'Ucraina.

Il movimento 5 stelle insiste sulla necessità che la linea del governo viri decisamente verso uno stop a ulteriori invii di armamenti, tema su cui avrebbe stilato anche una bozza. "Forse è uno dei tanti documenti circolati nei giorni scorsi che potevano essere punti di partenza, ma non è quella la risoluzione a cui stiamo lavorando", ha rimarcato, però, la capogruppo M5S al Senato Mariolina Castellone.

Per evitare possibili crepe e, soprattutto, spaccature al momento del voto in Aula al Senato, dove gli equilibri numerici della maggioranza sono più fragili, è al lavoro il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, che anche ieri ha riunito la maggioranza con l'obiettivo di arrivare a una risoluzione condivisa. Una nuova riunione dovrebbe tenersi lunedì, alla vigilia dell'appuntamento con l'Aula di palazzo Madama.