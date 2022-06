Niente da fare per Carlos Sainz al Gran Premio d'Azerbaijan di Formula 1. Il pilota della Ferrari è costretto al ritiro per via di un problema ai freni dopo nove giri. Finisce anche la gara di Leclerc . Fumata dalla macchina del monegasco per un problema alla power unit. Era successo anche a Barcellona, ma pesa tanto in questa gara dove aveva ritrovato la leadership dopo averla persa al via. Max Verstappen è al comando.