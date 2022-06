Gran Premio di Catalogna: trionfa Fabio Quartararo davanti a Jorge Martin e Johann Zarco

Il francese Fabio Quartararo, su Yamaha, ha vinto il Gp della Catalogna, nona prova del mondiale MotoGp. Il leader del mondiale ha preceduto, di oltre 6 secondi, le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Incredibile errore per lo spagnolo Aleix Espargaro (Aprilia), che pensando di ave concluso la gara ha rallentato con un giro d'anticipo, finendo quinto. Disperazione immediata del pilota dell'Aprilia dopo aver capito di aver commesso una fesseria da dilettante: chiude quinto dopo una gara sempre all'inseguimento del primo.

Gp di Barcellona maledetto per le Ducati: dopo l'errore di Nakagami -sotto investigazione- costato la gara a Pecco Bagnaia, fuorigioco anche le Ducati guidate da Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, il primo durante il giro numero 8 e il secondo durante quello successivo, entrambi in scivolata. Molti piloti, vista la temperatura, hanno scelto le gomme dure.

L'italiano della Ducati dopo l'incidente con il pilota del Team Lcr Takaaki Nakagami si è rialzato illeso ma infuriato per l'errore del giapponese che lo ha messo fuori gioco.

Zero punti in classifica anche per Enea Bastianini (Ducati-Gresini), caduto a 17 giri dalla fine.