Gran Premio di Germania Moto Gp: vince Fabio Quartararo

Fabio Quartararo domina l'appuntamento del Sachsenring, soprattutto dopo l'uscita di scena di Bagnaia, e aumenta il proprio vantaggio in testa al Mondiale. La Yamaha non vinceva al Sachsenring dal 2009 con Valentino Rossi. Per Quartararo è 11esima vittoria in top-class, la 3a quest'anno. A chiudere la top ten ci sono Jorge Martin, sesto, seguito da Binder e da Fabio Di Giannantonio che raccoglie un ottavo posto, precedendo la Ktm di Miguel Oliveira e Enea Bastianini del Team Gresini (decimo). Oltre a Bagnaia, da segnalare i ritiri di Pol Espargaro (Honda), Joan Mir (Suzuki) e Maverick Vinales (Aprilia).

"Adesso sono stanco, non sono stato bene per tutta la settimana con un po' di tosse. Ora non ho parole, abbiamo scelto di rischiare con la gomma media e in effetti c'è stato un degrado superiore alle attese. Oggi in Francia è la festa del papà e voglio fare gli auguri a mio padre". Lo ha detto Fabio Quartararo, pilota francese della Yamaha, dopo la vittoria nel Gran Premio di Germania di MotoGP.

"Sono stato molto aggressivo all'inizio. Quando Bagnaia è caduto, ho cercato di rimanere vicino a Fabio (Quartararo, ndr) che sapevo aveva la gomma media, quindi speravo di avere un'occasione per superarlo. Ma purtroppo non è stato così, adesso sono veramente stanchissimo". Lo ha detto Johann Zarco, pilota francese della Ducati Pramac, dopo il secondo posto nel Gran Premio di Germania di MotoGP.

Finisce a pochi giri dal via il Gran Premio di Germania di MotoGP per Francesco Bagnaia. Sul tracciato del Sachsenring, il pilota torinese della Ducati cade da solo in curva 1, senza conseguenze fisiche, perdendo il contatto con la gomma posteriore. 'Pecco' è tornato al proprio box. Caduta anche per la Suzuki di Joan Mir.