Guerra in Ucraina, che cosa è successo questa notte 10 giugno

Sul campo intanto infuria la battaglia per la città di Severodonetsk. A riportarlo alcuni funzionari ucraini. "La situazione è molto difficile. I nostri uomini mantengono la linea di difesa - ha detto Serhiy Hayday, capo dell'amministrazione militare ucraina della regione orientale di Luhansk - I combattimenti più feroci continuano a Severodonetsk". La città è stata teatro di intense battaglie negli ultimi giorni. Hayday ha accusato i russi di ricorrere a "menzogne e propaganda" per rivendicare la vittoria a Severodonetsk. "La situazione umanitaria in città è critica - ha detto Oleksandr Striuk, capo dell'amministrazione militare di Severodonetsk - Il ponte è sotto tiro, quindi è impossibile consegnare merci. Non c'è approvvigionamento idrico". "Le forze armate ucraine ora controllano circa un terzo della città", ha aggiunto, dicendo che sarà "molto difficile liberare Severodonetsk" se dovesse cadere. Hayday ha detto che non ci sono battaglie dirette nella vicina città di Lysychansk, ma ha accusato le forze russe di bombardare pesantemente l'area. Se le truppe russe prendessero il controllo di Lysychansk e Severodonetsk, tutta la regione di Luhansk passerebbe sotto il controllo di Mosca.