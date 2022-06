Guerra in Ucraina, che cosa è successo questa notte 12 giugno

"Tenere l'Ucraina fuori dall'Unione Europea, va contro la stessa Europa", così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo video-messaggio, criticando chi “ancora è scettico su questo”. Un riferimento a quei paesi dell'Unione che sono freddi sulla possibile adesione dell'Ucraina. L'affermazione dopo che in giornata la presidente della Commissione Europea, Ursula von Der Lyen, si era recata a Kiev per mostrare il sostegno dell'Ue al processo che porta all'approvazione della candidatura ufficiale del paese invaso dalla Russia.



Intanto sono continuati i bombardamenti nell'Est del paese dove si sta concentrando l'offensiva delle truppe di Putin, secondo quanto afferma il presidente ucraino Zelensky: "le perdite subite dagli occupanti significative", Zelensky sottolinea come la Russia sperava di occupare l'intero Donbass all'inizio di maggio ed invece nel 108imo giorno di guerra "il donbass tiene duro". Il presidente ucraino afferma inoltre che "Le truppe ucraine stanno gradualmente liberando il territorio della regione di Kherson". Secondo invece una fonte dell'amministrazione americana - citata dal Washington Post - la Russia avrà il controllo di Luhansk in poche settimane, “Le città di Severodonetsk e Lysychansk sono già sotto forte pressione e potrebbero cadere sotto il peso delle forze russe in una settimana”.



Ed i filorussi, affermano che civili ucraini avrebbero iniziato a lasciare l'impianto chimico Azot, a Severodonetsk, "attraverso il passaggio che non controllano i combattenti", lo afferma l'esponente dell'autoproclamata Repubblica popolare di Luhansk, Rodion Miroshnik. La Azot era stata interessata da un violento incendio a tarda sera, seguito alla fuoriuscita di tonnellate di petrolio dopo dei bombardamenti russi, come ha dichiarato il governatore del Luhansk, Serhiy Haidai.



A Luhansk vengono evacuati trenta civili, tra cui tre bambini, città che "è pesantemente bombardata". Esplosioni anche a Chortkiv, nella regione Ternopil, 'Ucraina occidentale.



Kiev mostra sui social una foto con i sistemi di comunicazione satellitare Starlink ricevuti da Elon Musk, il ministero della Difesa ucraino afferma che gli impianti sono utilizzati dall'intelligence per "le missioni speciali".



Intanto è arrivata in Ucraina la commissione d'inchiesta internazionale indipendente guidata dall'Onu, indagherà sui crimini di guerra denunciati dal governo del paese. Lo annuncia con un post su Facebook, Olena Kondratiuk, vicepresidente della Verkhovna Rada, il parlamento ucraino: "Il compito principale è identificare i sospetti, raccogliere prove e preparare i materiali in modo che nessuno sfugga alla punizione".