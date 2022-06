Guerra in Ucraina, che cosa è successo questa notte 7 giugno

Siamo al 104esimo giorno del conflitto e le forze ucraine sono sempre in prima linea a cercare di arginare l'avanzamento dei russi. ll presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato in particolarte di come le truppe del suo paese siano impegnate nella difesa della città di Severodonetsk e si trovino a combattere contro forze "numericamente maggiori". "Stiamo tenendo duro", ha detto incontrando a Kiev un gruppo di giornalisti, "ma loro ci sopravanzano numericamente e sono più forti". Il Presidente poi ha detto che i colloqui con la Russia sono “a livello zero e che le truppe di Mosca puntano alla conquista della strategica città di Zaporizhzhia". Zelensky ha concluso che oltre 2.500 combattenti che avevano resistito nelle acciaierie di Azovstal a Mariupol sono ora detenuti nelle regioni di Donetsk e Lugansk, aggiungendo che la prima fase dell'operazione - farli uscire vivi da Azovstal - è stata compiuta. ”Oggi c'è la seconda parte. Portarli a Casa vivi" ha affermato.