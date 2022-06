Guerra in Ucraina, che cosa è successo questa notte 8 giugno

Una situazione di stallo con la Russia "non è un'opzione" ha affermato inoltre il presidente ucraino in un'intervista al Financial Times. "La vittoria deve essere ottenuta sul campo di battaglia", ha spiegato. "Siamo inferiori in termini di equipaggiamento e quindi non siamo in grado di avanzare. Subiremo più perdite e le persone sono la mia priorità”. Alla domanda sui colloqui con la Russia, sospesi da fine marzo, Zelensky ha detto di non aver cambiato posizione, aggiungendo che la guerra dovrebbe finire al tavolo dei negoziati. Il presidente ucraino ha dichiarato di essere pronto per colloqui diretti con Vladimir Putin.