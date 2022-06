Giubileo di Platino: Harry e Meghan ci sono, ma non sul balcone

Il principe Harry e la moglie Meghan sono stati immortalati durante le celebrazioni per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta, nella loro prima apparizione pubblica nel Regno Unito da quando hanno lasciato la famiglia reale.

Lo scorso aprile i duchi di Sussex avevano incontrato a Windsor la regina Elisabetta II in una tappa del loro viaggio verso l'Aia, in Olanda, dove hanno assistito agli Invictus Games.

In alcuni scatti pubblicati dai media britannici, il Duca e la Duchessa di Sussex scherzano con i bambini della famiglia reale e chiacchierano con il duca di Kent, il cugino della regina, apparso al suo fianco sul balcone di Buckingham Palace durante la parte finale della parata militare Trooping the Colour.

Harry e Meghan non erano più stati visti insieme nel Regno Unito in pubblico da quando hanno abbandonato il loro ruolo di membri senior della Royal Family, nel gennaio 2020. La figlia Lilibet - che porta come nome il soprannome della Regina - non ha mai incontrato Elisabetta II e neanche il resto della famiglia reale, mentre Archie non li vede da quando aveva sei mesi.

Harry e Meghan non si sono affacciati al balcone di Buckingham Palace per lo spettacolo aereo previsto dalle celebrazioni per i 70 anni di regno di Elisabetta, proprio perchè non più membri della famiglia reale che svolgono funzioni ufficiali. Hanno però visto la sfilata delle guardie a cavallo dall'ufficio del Maggiore Generale, che si affaccia sulla piazza principale dell'evento, insieme ad altri nipoti della regina Elisabetta che non prendono parte alla processione in carrozza o all'apparizione sul balcone, come la principessa Beatrice e la principessa Eugenia.