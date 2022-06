I 208 anni dell'Arma dei Carabinieri, medaglia al valore a Iacovacci ucciso in Congo

"Gli italiani riconoscono nei tratti distintivi dell'Arma una 'pietra miliare' per la salvaguardia dei principi di libertà e democrazia, valori fondanti della nostra Repubblica". Lo ha sottolineato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo ieri alla celebrazione del 208esimo anniversario della fondazione dei Carabinieri. "Le sue innate capacità di adattarsi ai tempi - ha ricordato il ministro - pur rimanendo salda nelle sue tradizioni secolari, e di rispondere ai bisogni primari dei cittadini e agli interessi vitali della collettività, come ci ha dimostrato la recente crisi pandemica durante la quale ogni presidio è rimasto aperto e accogliente, hanno reso l'Arma un simbolo culturale e istituzionale per la nazione intera. Questo è il motivo principale dell'affetto che gli italiani da sempre le riservano". "Un affetto sincero - ha concluso Guerini - che si esprime attraverso la fiducia e l'ammirazione, sentimenti che portano a identificare la figura del carabiniere con i principi di legalità e con quella rassicurante propensione di vicinanza alla gente, caratteristica peculiare, appunto, della figura del carabiniere".

Guerini ha parlato a Roma, nella splendida cornice della Caserma 'Salvo d'Acquisto', eroe emblematico dell'Arma, a cui si sono ispirate generazioni di Carabinieri". "Ritroviamo quella 'luce'- ha continuato il ministro- nelle motivazioni alla base della concessione alla Bandiera dell'Arma della 'Medaglia d'Oro al Merito Civile', per la sua pregevole attività di tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che raccoglie la preziosa eredità del Corpo Forestale dello Stato; la ritroviamo nella 'Croce d'Oro al Merito dell'Arma' concessa al 1° Reggimento 'Tuscania' e al 7° Reggimento 'Trentino-Alto Adige', per l'alta professionalità dimostrata, una volta di più, in Afghanistan, nel difficile agosto del 2021; la ritroviamo, non di meno - e qui è impossibile evitare un moto di commossa gratitudine - negli atti eroici che hanno portato al conferimento della 'Medaglia d'Oro al Valor Civile' al Brigadiere Capo Qualifica Speciale Maurizio Sabbatino e al Vice Brigadiere Sebastiano Grasso.

In messaggio inviato ieri, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella aveva rivolto "alle donne e agli uomini dell'Arma dei Carabinieri, e alle loro famiglie, il saluto e i sentimenti di riconoscenza della Repubblica per il servizio prestato nella tutela dei diritti dei cittadini". "Un impegno che si proietta sulla scena internazionale in tante meritorie attività di cooperazione che vanno dalle operazioni di mantenimento della pace e della sicurezza nelle aree di crisi, all'addestramento delle forze di polizia locali, concretizzando l'affermazione dei valori iscritti nella Costituzione - continua il messaggio - Un commosso pensiero va a tutti i Carabinieri caduti nell'adempimento del dovere e a quelli feriti nell'esercizio della loro attività" continua Mattarella, che ricorda in "particolare la figura del Carabiniere Vittorio Iacovacci, ucciso in Congo, assieme all'Ambasciatore Luca Attanasio, nel corso di una missione a sostegno di un progetto umanitario, e alla cui memoria è stata conferita la Medaglia d'Oro al Valor Militare".