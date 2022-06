I confini di Stato sono scomparsi in Yandex.Maps

Yandex.Maps, il server di geolocalizzazione russo, analogo a Google.Maps, non mostra più i confini tra i paesi. Gli internauti russi ipotizzano che i cambiamenti siano legati alla guerra in Ucraina, in attesa della ri-definizione delle frontiere.

Nel prossimo futuro, su scale di rilievo, su cui il server non è utilizzato nei suoi scenari principali, la mappa diventerà fisico-geografica. L'accento sarà posto sugli oggetti naturali e non sui confini degli Stati. Secondo l’ufficio stampa di Yandex, il compito del server è mostrare il mondo intorno. Pertanto, sulla mappa verranno visualizzati montagne, fiumi, linee dei circoli polari e altri dati specifici per questo tipo di mappa. Le modifiche appariranno gradualmente.

Il 3 giugno l'Unione Europea ha aggiunto Arkady Volozh, il fondatore di Yandex, alla lista delle personalità russe sottoposte alle sanzioni. Il suo nome compare nel sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia imposto a causa della guerra in Ucraina. Successivamente, Volozh ha lasciato tutte le posizioni di alto livello nella società e ha abbandonato il consiglio d’amministrazione.

Secondo una fonte anonima, "Yandex Maps" ha disabilitato i confini di tutti i Paesi perché, come ha detto in presidente russo Vladimir Putin in un incontro pubblico con le scolaresche, "il confine della Russia non finisce da nessuna parte".