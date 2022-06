I norvegesi Mol e Sorum e i brasiliani Vitor e Renato per l'oro. Per le donne è Canada-Brasile

Tanto Brasile nella giornata finale del mondiale di beach volley che si conclude oggi a Roma. In campo maschile a giocarsi l'oro saranno i sudamericani Vitor Felipe e Renato Lima e i norvegesi Mol e Sorum. Questi ultimi hanno battuto in semifinale in due set l'altra coppia brasiliana composta da Andre Loyola e George Wanderley. Vitor Felipe e Renato invece hanno avuto la meglio sugli statunitensi Theo Brunner e Chaim Schalk sempre in due set.

In campo femminile ancora una coppia brasiliana, con Duda e Ana Patricia che (dopo aver superato in semifinale in due set il duo svizzero Heidrich e Verge-Deprè), sfideranno la coppia canadese Bukovec-Brandie che hanno vinto con le tedesche Muller-Tillman per due set a uno.

Le finali saranno seguite in diretta da Raisport.