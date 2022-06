"I rapporti erano consensuali": questa la versione di Haggis, fermato a Ostuni per violenza sessuale

"I rapporti che ha avuto con questa donna sono stati totalmente consensuali, nel corso di questi tre giorni trascorsi insieme ad Ostuni" ha affermato questa mattina Michele Laforgia, difensore del regista premio Oscar Paul Haggis, accusato di violenza sessuale, al termine dell'interrogatorio di convalida del fermo.

"Abbiamo chiarito, anche contrariamente a quello che si ipotizza nelle imputazioni, che non c'è nessuna lesione e nessun segno di violenza. Io credo - ha sottolineato nel Tribunale di Brindisi il penalista barese - che abbiano male interpretato il referto del Pronto Soccorso, dove la ragazza è stata visitata a seguito della denuncia. Adesso stiamo aspettando il provvedimento del giudice che dovrà pronunciarsi sia sul fermo che sulla richiesta dell'accusa, che è di mantenere gli arresti domiciliari in attesa degli accertamenti urgenti."

Haggis, che si è dichiarato totalmente innocente, così come aveva fatto nell'immediatezza del fermo, ha risposto a tutte le domande poste dal giudice e dichiarato la sua volontà di rimanere in Italia fino a quando non sarà definitivamente accertata la sua totale innocenza. L'avvocato del regista garantisce “Massima collaborazione e attesa fiduciosa per quello che saranno gli esiti degli accertamenti”

"Non entriamo più nel merito per rispetto del giudice che è in camera di consiglio e ne uscirà non prima del pomeriggio. Il giudice ha già detto che deciderà oggi, e ci vorranno ore. Come avete visto l'udienza è durata non poco, abbiamo discusso, lui ha reso dichiarazioni, ha risposto alle domande. Opportunatamente va fatto un approfondimento, gli atti non sono tanti, ma la vicenda è molto delicata. L'incidente probatorio non è stato ancora fissato, ma è stato già richiesto" ha detto l'avvocato Michele Laforgia ai cronisti.