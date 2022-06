Il cadavere carbonizzato del soldato russo dentro il tank: il "monumento alla guerra" di Husarivka

Husarivka è un villaggio dell’Ucraina orientale, uno dei tanti interessati in queste settimane dall’ultima fase della guerra, quella che si concentra sul Donbass, l’obiettivo primario dell’esercito russo. Anche a Husarivka, come altrove, come in decine di altri piccoli e grandi centri dell’Ucraina squassata dalla guerra, vi sono i resti delle battaglie, i “monumenti alla guerra” fatti di veicoli e mezzi distrutti, case bruciate, cadaveri abbandonati. Di questo villaggio martoriato parla sul New York Times Thomas Gibbons-Neff, corrispondente dall’Afghanistan ed ex marine, coinvolto nella guerra ventennale combattuta dall’esercito statunitense a Kabul, ed oggi impegnato in Ucraina per raccontare il conflitto in corso.

Qui, a Husarivka, Gibbonss-Neff ha trovato l’ennesimo di questi monumenti: un tank russo completamente distrutto e bruciato, lasciato per strada, abbandonato quasi come monito ai futuri passanti. Trasformatosi in una tomba, dentro accoglieva ancora il cadavere carbonizzato di un soldato, che non ha fatto in tempo a mettersi in salvo uscendo dal carro armato. È rimasto col fucile in mano, seduto, quasi in posizione di attesa.

“Era stato ustionato così gravemente – racconta l’inviato del New York Times – che non potevo dire quanti anni avesse, ma ho pensato che fosse giovane perché era seduto nello scompartimento delle truppe: il retro del corazzato da trasporto truppe dove una mezza dozzina di ragazzi di solito si accovacciano tenendo i fucili, aspettando che qualche ufficiale più anziano dica loro di uscire e attaccare o difendersi” spiega Gibbons-Neff, che con l’esperienza passata da marine può seguire i fatti bellici con una consapevolezza diversa rispetto ad un “semplice” giornalista.

Rimasto lì, il cadavere carbonizzato del soldato russo richiama una delle tante questioni che, in queste settimane di guerra, sono state ampiamente dibattute da entrambe le parti: l’abbandono al loro destino di molti cadaveri, lasciati sul campo di battaglia e non recuperati per essere sepolti o rimpatriati. “I russi hanno abbandonato i corpi di molte delle loro truppe – illustra ancora Gibbons-Neff – una pratica sorprendente che infrange un codice comune tra i combattenti. Segnala disordine? Morale basso? O era, in questo caso, qualcosa di più personale?”.

Il carro armato è stato probabilmente distrutto intorno alla fine di marzo, calcola l’inviato del quotidiano statunitense, facendo una rapida valutazione tra le manovre dell’esercito russo e l’offensiva con cui hanno risposto le forze armate ucraine. Ma ciò che colpisce di più Thomas Gibbons-Neff è la morbosa curiosità che ha spinto gli abitanti del villaggio e altri curiosi ad accalcarsi intorno alla carcassa del mezzo corazzato per vedere, scrutare quel cadavere, lasciarsene impressionare e colpire. Tanto che, si chiede l’inviato del New York Times, non si può stabilire da dove nasca questa “curiosità”, questa voglia di vedere un cadavere carbonizzato dentro un tank distrutto. Forse è il modo per ricordarsi che si è vivi? Forse è il modo per capire quanto ci si può considerare fortunati? Non ci sono risposte ma solo il dato di fatto che “c’è un tizio morto là dentro, nella sua tomba di metallo aggrovigliato”.