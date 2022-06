Svezia, il chirurgo italiano Macchiarini condannato per aver causato danni fisici a un paziente

Un chirurgo italiano, diventato noto nel 2011 per aver eseguito i primi trapianti di trachea fatta di cellule staminali al mondo presso il principale ospedale svedese è stato condannato con la condizionale per aver causato danni fisici a un paziente. E' stato assolto da altre due accuse. Il dottor Paolo Macchiarini, scienziato delle cellule staminali, un tempo era considerato una figura di spicco nella medicina rigenerativa per aver creato la prima trachea al mondo parzialmente composta dalle cellule staminali di un paziente. È stato accusato di aver operato in modo inappropriato tre persone tra il 2011 e il 2014. Il chirurgo ha negato di aver commesso qualsiasi illecito penale. Tutti e tre i pazienti in seguito sono morti, ma Maccharini non è stato accusato della loro morte.

Macchiarini rischiava cinque anni di carcere, che era la richiesta della procura. "Abbiamo ritenuto che questi interventi non siano avvenuti in accordo con la scienza e la provata esperienza. D'altra parte, riteniamo che due degli interventi siano stati comunque considerati giustificabili, ma non il terzo", ha affermato il giudice Bjorn Skaensberg.

Nel dicembre 2018, la Svezia ha deciso di riaprire un'indagine precedentemente interrotta sui tre casi. Macchiarini è stato licenziato dal Karolinska Institute svedese nel marzo 2016 per violazione dell'etica medica dopo essere stato accusato di aver falsificato il