Il Papa: “Accettare le malattie come vengono. Anch'io sono in carrozzina"

“Anche io devo andare in carrozzina, ma è così, la vita è così, con la vecchiaia ti vengono tutte queste malattie e dobbiamo accettarle come vengono, non abbiamo la forza dei giovani". Papa Francesco parla da uomo comune con gli acciacchi dell’età. Parole dette a braccio durante l'Udienza Generale in Piazza San Pietro dove è arrivato con la papamobile, la jeep bianca, accompagnano, nel giro della piazza tra i fedeli, da tre bambini ucraini. E anche qui ci sono stati dei “fuori programma” come ci ha abituato. La jeep si è fermata spesso e Francesco ha baciato e benedetto i neonati e i bimbi di pochi mesi o anni che gli sono stati portati.

Tornando al tempo della vecchiaia il Pontefice ha sottolineato, sempre a braccio, che la testimonianza deve accompagnare la nostra debolezza. "Tu devi essere testimone di Gesù anche nella debolezza nella malattia e nella morte. C'è un passo bello di Sant'Ignazio di Loyola che dice: così come nella vita anche nella morte dobbiamo dare testimonianza di discepoli di Gesù. Il fine vita deve essere un fine vita di discepoli, discepoli di Gesù, che il Signore ci parla sempre secondo l'età che abbiamo".

Sempre a braccio Francesco ci ricorda che "Gesù non è come quell'immagine zuccherosa delle immaginette. No. Gesù è alla mano, è vicino a noi" e poi ha chiesto "come è il nostro rapporto con Gesù?", "secondo quel suo stile così aperto, così franco, così diretto, così umanamente reale?". Il Pontefice ha messo in guardia da come "molto spesso" siamo "tentati di chiudere la testimonianza del Vangelo nel bozzolo di una rivelazione 'zuccherosa', alla quale aggiungere la nostra venerazione di circostanza", "che sembra rispetto, in realtà ci allontana dal vero Gesù, e diventa persino occasione per un cammino di fede molto astratto, molto autoreferenziale, molto mondano". "Che non è la strada di Gesù. Gesù è il verbo di Dio fatto uomo e Lui si comporta come uomo, ci parla come uomo. Dio uomo. Con questa tenerezza, con questa amicizia, con questa vicinanza”.

Il Pontefice ci ricorda anche l’importanza della memoria della storia che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. La memoria è la nostra storia. E dunque l’ Afghanistan: "Nelle scorse ore un terremoto ha provocato vittime e danni ingenti in Afghanistan. Esprimo la mia vicinanza – detto il Papa- ai feriti e a chi è stato colpito dal sisma. E prego in particolare per quanti hanno perso la vita e i loro familiari. Auspico che con l'aiuto di tutti si possano alleviare le sofferenza della cara popolazione afghana".

Poi L’Ucraina: "I bambini che erano con me nella papamobile erano ucraini: non dimentichiamo l'Ucraina, non perdiamo la memoria della sofferenza di quel popolo martoriato".