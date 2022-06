Il Papa e Ursula von der Layen: "Comune impegno per la fine della guerra"

Questa mattina il Papa ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, la quale si è successivamente incontrata con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati. "Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, ci si è soffermati sulle buone relazioni bilaterali e sul comune impegno ad adoperarsi per porre fine alla guerra in Ucraina, dedicando particolare attenzione agli aspetti umanitari e alle conseguenze alimentari del protrarsi del conflitto", "Nel prosieguo della conversazione si è parlato delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa e delle sue conseguenze sui futuri assetti dell'Unione", riferisce in un comunicato la Santa Sede.