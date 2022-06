Il Papa: non dimentichiamo il popolo dell'Ucraina afflitto dalla guerra

"Vedo che ci sono bandiere dell'Ucraina", ha detto papa Francesco al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro. "Lì in Ucraina - ha aggiunto- continuano i bombardamenti che causano morti, distruzione e sofferenze per la popolazione". "Per favore - ha concluso il Pontefice -, non dimentichiamo questo popolo afflitto dalla guerra. Non dimentichiamolo nel cuore e con le nostre preghiere".