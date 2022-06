Il Papa scrive alla Regina: "Auguro pace e prosperità"

"Lei è il filo d'oro che lega i nostri due paesi - ha scritto il presidente francese in un messaggio alla sovrana - la prova dell'incrollabile amicizia fra le nostre nazioni. Lei è stata una presenza costante e una fonte di saggezza per i dirigenti dei nostri due paesi". "Lei - prosegue Macron - è una nostra amica, una nostra alleata così stretta, il nostro esempio di servizio agli altri. Celebrarla oggi significa celebrare l'amicizia sincera e profonda che unisce i nostri due paesi e la sua devozione nel servirla".

I quattro giorni di celebrazioni in onore dei 70 anni al trono della regina Elisabetta II prendono il via oggi con la parata militare nota come 'Trooping the Colour' che dal 1760 segna il compleanno ufficiale dei sovrani britannici.

La cerimonia include una messa di ringraziamento venerdì alla Cattedrale di St. Paul a Londra, un concerto a Buckingham Palace sabato e uno spettacolo organizzato da migliaia di artisti provenienti da scuole e gruppi di tutto il paese la domenica pomeriggio. Per tutto il fine settimana, le organizzazioni di quartiere e i cittadini terranno migliaia di feste di strada, ripetendo una tradizione iniziata con l'incoronazione della regina nel 1953.