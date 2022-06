Il Presidente del Comitato olimpico: i governi non possono decidere chi partecipa a eventi sportivi

"Come possiamo garantire una competizione internazionale corretta se i Governi decidono in base ai propri interessi politici chi può e chi non può partecipare? Se permettiamo ai governi di stabilire chi può giocare e chi no, allora siamo perduti". Thomas Bach, presidente del Cio, ha commentato così la decisione degli organizzatori di Wimbledon di bandire dal torneo i giocatori russi e bielorussi.

Lo scorso aprile, l'amministrazione di Wimbledon ha vietato ai tennisti bielorussi e russi di partecipare al torneo, provocando un'ondata di critiche nella comunità sportiva.

Durante l'assemblea Generale dell'Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche Estive (Asoif) a Losanna, Thomas Bach ha affermato di non gradire che la decisione di sospendere sia stata presa su pressione del governo britannico: “Il nostro compito è mantenere lo sport al di fuori del trend politico negativo. Abbiamo bisogno del rispetto dei governi per il nostro ruolo. Guardate i nostri amici del tennis. A Parigi, i giocatori bielorussi e russi possono giocare come atleti neutrali. A Londra, a Wimbledon, il governo non dice nulla, e se lo permettiamo, se cediamo a questo, allora siamo persi”.