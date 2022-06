Il pullman con la pedana per disabili non c'è e Cosimo non va in gita

La storia è quella di di Cosimo, un bambino di 9 anni con una disabilità motoria, la sindrome fibrosa poliostosica - la cosiddetta sindrome delle ossa di cristallo -, che frequenta la quarta elementare a Firenze nell’Istituto comprensivo “Le Cure”, e ce la raccontata con amarezza il papà Duccio. Martedì della scorsa settimana il bambino, che è in carrozzina, sarebbe dovuto andare in gita con i suoi compagni presso un istituto alberghiero di Firenze ma, unico della classe lui alla gita non è potuto andare ed è rimasto in classe con la sua insegnante di sostegno mentre vedeva i suoi compagni sfilare via.

La vicenda, già raccontata dalla stampa, vede una gita inizialmente prevista per lunedì 30 maggio, ma poi posticipata a martedì 31 a causa dello sciopero della scuola: in quella data però non era più disponibile il mezzo allestito per l’accesso in carrozzina, a differenza della prima prenotazione. La scuola avrebbe quindi contattato all'ultimo momento i genitori, informandoli della problematica sorta con l’indisponibilità del pullmino attrezzato.

Secondo la scuola, i genitori del piccolo si sarebbero inzialmente resi disponibili ad accompagnare il figlio con mezzi propri. Per i genitori invece, la scuola li avrebbe messi di fronte al dato di fatto dell'indisponibilità del pullmino con pedana senza dargli altra alternativa che provvedere con i mezzi propri, cosa che per loro poi non è stata possibile il giorno della gita, per problemi di lavoro. Martedì scorso hanno quindi accompagnato il bambino a scuola e hanno comunicato alle maestre, forse un po' provocatoriamente, che “se se la sentivano potevano lasciarlo con l'insegnante di sostegno”. E' così è stato.

I genitori di Cosimo ora sono molto arrabbiati per l'esclusione del figlio dalla gita scolastica e dovrebbero adire anche vie legali, secondo loro le maestre potevano quantomeno accompagnare il bambino alla gita servendosi dei mezzi pubblici di Autolinee Toscana che, come comunicato dall'azienda, sono tutti adibiti al trasporto dei disabili. Trovano inaccettabile l'esclusione e la ritengono una grave discriminazione. Per il padre del bambino il figlio è parte integrante della classe e “deve essere messo in condizione di partecipare alle stesse attività che compiono i suoi compagni di classe, quello della scuola deve essere un insegnamento di inclusione, non di esclusione”.

Duccio, il papà di Cosimo, oggi ha registrato questo video insieme con Giovanni Gravili dell'Associazione “I Nodi d'amore”, per protestare contro il trattamento riservato al figlio in occasione dell'ultima gita scolastica.