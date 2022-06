Il rover Curiosity fotografa particolari "torri rocciose" nel cratere marziano

Dopo i "fiori" marziani, e le fratture rocciose a forma di " porta ", il rover Curiosity della Nasa continua a sorprendere con particolarissime fotografie dalla superficie di Marte. Lo scorso 17 maggio ha acquisito la foto di quelle che sembrano torri rocciose che si innalzano tra sabbia e massi dal cratere Gale.

Secondo gli esperti si tratta di strutture naturali plasmate dall'erosione: strati di roccia dura si accumulano all'interno di rocce sedimentarie più morbide, e mentre il resto della roccia si erode e scompare a causa di pioggia, vento o ghiaccio, le rocce più dure rimangono in piedi, come calchi delle antiche fratture.

È possibile trovare qualcosa di simile anche sulla Terra: i cosiddetti "camini delle fate", o "piramidi di terra".

Queste formazioni non sono le prime ad essere state scoperte da Curiosity quest'anno: all'inizio del 2022, infatti, il rover ha trovato una roccia simile ad un corallo o ad un fiore, con numerosi piccoli petali che si estendono verso il cielo. In quel caso la Nasa aveva ipotizzato potesse trattarsi di una concrezione creata da minerali, più duri e compatti, depositati dall'acqua in crepe o fessure di rocce poi scomparse.