Il sostituto di McDonald's apre a Mosca: svelato il logo

Un cerchio rosso e due barre arancioni inclinate su sfondo verde al posto della M più famosa del mondo. È questo il logo del sostituto di McDonald's in Russia.

Domenica, in occasione della Giornata che celebra l'indipendenza del paese, in piazza Pushkin a Mosca, proprio dove nel gennaio 1990, poco più di due mesi dopo la caduta del muro di Berlino, sbarcò il primo fast food americano, debutta la nuova catena di hamburger, tutta made in Russia.

Il nome deve ancora essere rivelato, ma, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Ria Novosti, l'app di McDonald's è stata ribattezzata My Burger, forse un nome temporaneo, per ottemperare all'obbligo di rimuovere il marchio originale. Secondo il quotidiano russo Izvestia, le opzioni in ballo, presentate da Sistema Pbo alla Rospatent, l'agenzia governativa russa responsabile della proprietà intellettuale sono otto. Tra i possibili nomi: “Tot Samyi”, ovvero “lo stesso” e "Svobodnaya Kassa".

Il gigante dei fast food ha deciso di ritirarsi dalla Russia in seguito all'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina e ha venduto i suoi ristoranti nel paese - circa 850, con la clausola di poterli riacquistare nei prossimi 15 anni - a uno dei suoi detentori di licenza, Alexander Govor, che ne ha fatto una nuova compagnia.

Dopo il locale di piazza Puskin a Mosca apriranno le altre 850 rivendite sparse in Russia che presto diventeranno 1.000.