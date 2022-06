Il tasso di natalità in Russia è sceso ai livelli del 1943-1944

Le statistiche sono state influenzate dalla pandemia di coronavirus. Secondo Raksha, anche in Europa da gennaio 2022 il numero di bambini nati è notevolmente diminuito. In futuro però, il deterioramento delle statistiche russe potrebbe verificarsi per altri motivi: a causa del calo dei redditi e della crescente incertezza.

Nei prossimi due anni, secondo il demografo, il tasso di natalità in Russia potrebbe crollare di un altro 10% e diventare il più basso degli ultimi 250 anni.

Allo stesso tempo, i recenti eventi in Ucraina non hanno influenzato le statistiche sulla mortalità russa, ritiene Alexei Raksha. "La guerra colpisce in modo significativo i dati demografici solo quando è totale e si estende sul territorio del Paese", dice in un'intervista.

Secondo Raksha, i media che riferiscono che in alcune regioni, come Buriazia, Daghestan, Udmurtia, muore quasi uno su due uomini soggetti alla leva, sbagliano i calcoli.

"Anche se raddoppiamo o triplichiamo i dati sui morti pubblicati dal sito d’opposizione Mediazona o People of Baikal (rispettivamente 142 e 190 persone), otterremo il risultato di circa il 15-20% delle reclute. Non ci si arriva al 50%, non anche tirando su le cifre, non ci si avvicina al 50%."

Tuttavia, sottolinea Raksha, è difficile giudicare con precisione questi dati, poiché l’agenzia statistica pubblica russa Rosstat non pubblica dati statistici sul numero di decessi distribuiti per sesso e per fasce di età riguardanti lo stesso anno di nascita.

Problemi di calcolo sorgono anche quando si analizzano i dati sui migranti. È impossibile conoscere il numero esatto di coloro che si sono espatriati dalla Russia, poiché molto spesso le persone non vengono cancellate dal registro migratorio, l’analogo russo dell’AIRE, e i servizi doganali contano il numero totale di persone che hanno lasciato il paese, comprese quelle che vanno in vacanza.

Statistiche approssimative mostrano che su 3 milioni 900mila russi che hanno lasciato il Paese negli ultimi mesi, solo il 15% ne è rimasto fuori.

Inoltre, Raksha richiama l'attenzione sul fatto che il rilascio di passaporti russi ai residenti del Donbass e di altri territori occupati dell'Ucraina non influirà in alcun modo sulle statistiche demografiche della Russia. Dal momento che vanno calcolate solo le persone che rimangono nel paese ininterrottamente per almeno nove mesi o sono registrate sul territorio russo con residenza permanente.