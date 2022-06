Il voto nei capoluoghi: il primo turno finisce 9-3 per il centrodestra

Nove comuni al centrodestra, tre al centrosinistra, uno alle liste civiche, tredici al ballottaggio. Questo il risultato acquisito della tornata di amministrative di domenica nei 26 capoluoghi di provincia chiamati ai seggi. Ben 17 di questi avevano visto vincere il centrodestra alla precedente tornata, cinque il centrosinistra, quattro le liste civiche.

Nelle città che torneranno al voto il 26 giugno, in sette è in testa il centrosinistra, in 5 il centrodestra, in uno una lista civica. Per quanto riguarda i voti di lista, a ottenere i risultati migliori è Fratelli d'Italia, che è primo partito del centrodestra quasi ovunque e supera il 20% a L'Aquila. Bene il Partito democratico a Genova, Parma e Padova, dove è oltre il 20%, mentre Forza Italia può festeggiare a Monza dove raggiunge il 16,38%. Molto male il Movimento 5 stelle, mai sopra il 4,4% raggranellato a Genova e addirittura sotto l'1% a L'Aquila.

I risultati aggregati dei comuni sopra i 15.000 abitanti, elaborati da YouTrend, vedono il Pd al 17,2%, il Movimento 5 stelle fermo al 2,1%, le civiche di centrosinistra al 18,7%, la coalizione giallorossa complessivamente al 41,9%. Fratelli d'Italia è al 10,3%, la Lega al 6,7%, Forza Italia al 4,6%, civiche di centrodestra al 22,2% e la coalizione nel suo complesso al 43,8%



Palermo

Lo scrutinio procede a rilento, ma con oltre il 90% delle schede scrutinate il candidato di centrodestra Roberto Lagalla, sopra il 48%, è certo di essere il prossimo sindaco, grazie al sistema elettorale siciliano per il quale basta il 40% +1 dei suffragi per vincere al primo turno. Non raggiunge il 30% lo sfidante Francesco Miceli, sostenuto da Pd, Cinquestelle e Sinistra. Si fanno poi notare il 14% di Fabrizio Ferrandelli, sostenuto da Azione +Europa e liste civiche e il 4% di Rita Barbera, appoggiata da liste civiche e Potere al Popolo. A contendersi per pochi voti il titolo di lista più votata sono Partito Democratico e Forza Italia, entrambe all'11,4%, poco dietro c'è Fratelli d'Italia (10,2%)

Genova

Il sindaco di centrodestra Marco Bucci è confermato al primo turno con il 55,5% dei voti. Ariel Dello Strologo, sostenuto da Pd, Cinquestelle, Verdi e Sinistra Italiana, si ferma al 38%. Lista più votata è il Partito Democratico (20,9%), seguono Bucci sindaco al 19,1%, Fratelli d'Italia al 9,3% e la lista "Liguria al centro" del governatore Toti al 9,2%

L'Aquila

Vince il centrodestra anche qui, con la riconferma del sindaco Pierluigi Bondi (54,4%) su Americo Di Benedetto (liste civiche, 23,8%) e Stefania Pezzopane (Pd, Coraggiosa e M5s, 20,6%). Nel capoluogo abruzzese Fratelli d'Italia è primo partito con grande margine sulle altre forze politiche, a partire dalle Lega che si ferma al 12,5%.

Catanzaro

Pure in questo capoluogo il risultato è acquisito sebbene i dati delle ultime sezioni tardino ad arrivare. Andranno al ballottaggio Valerio Donato (Lega e Forza Italia, 43,2%) e Nicola Fiorito (Pd e M5s, 32,2%). Fuori dai giochi Antonello Talerico (civiche, 13,2%) e Wanda Ferro (Fratelli d'Italia, 9,3%). Molto frammentato il voto alle liste, tutte sotto il 7,5%

Verona

Il risultato della città scaligera è quello che ha sorpreso di più. Al ballottaggio andranno l'ex calciatore della Roma Damiano Tommasi, che ha raggiunto il 39,8% con il sostegno di Pd, Sinistra, Verdi e Azione (ma qui a farsi notare è il 16% raccolto dalla lista Tommasi Sindaco), e il sindaco in carica Federico Sboarina (Lega e Fratelli d'Italia, fermatosi al 32,7%). Decisivo tra due settimane sarà il pacchetto di voti dell'ex sindaco Flavio Tosi (23,8%), che correva con l'appoggio di Forza Italia e liste civiche

Parma

Nella città emiliana a sfidarsi il prossimo 26 giugno saranno l'assessore della giunta uscente Michele Guerra, sostenuto dal Pd, dalla lista “Effetto Parma” dell'attuale primo cittadino Federico Pizzarotti, dalla Sinistra e da Italia Viva. Ha raccolto il 44,2%, più del doppio dei voti dell'ex sindaco Pietro Vignali (Lega e Forza Italia, 21,2%). Fuori dal balottaggio Dario Costi (civiche, 13,5%), Priamo Bocchi (Fratelli d'Italia, 7,5%) ed Enrico Ottolini (Europa Verde, 4,21%).

Padova

Riconfermato al primo turno il sindaco Piero Giordani (Pd, Coalizione civica, Europa Verde e M5s, 58,4%). Solo il 33,5% per lo sfidante di centrodestra Francesco Mario Peghin

Taranto

Rieletto Rinaldo Melucci, sostenuto dal centrosinistra compresi i Cinquestelle, che con il 60,6% dei suffragi doppia il 29,9 di Vincenzo Musillo del centrodestra

Messina

Pure qui basta il 40% dei voti per l'elezione al primo turno e, sebbene lo scrutinio sia indietro, è certo di averlo superato l'ex direttore generale del comune Federico Basile, appoggiato dalle liste civiche che sostenevano il sindaco uscente Cateno De Luca. Maurizio Croce, appoggiato dal centrodestra, ha raggiunto il 27,6% delle preferenze, Francesco De Domenico (Pd, M5s e Coalizione civica) si è fermato al 23,6%

Nelle altre città

Il centrodestra si afferma al primo turno a Belluno, Pistoia, La Spezia, Asti, Rieti e Oristano, il centrosinistra (con il M5s) esprimerà il sindaco di Lodi. Ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra ad Alessandria, Monza, Gorizia, Piacenza, Frosinone, Catanzaro, Cuneo, Lucca e Barletta. A Como e Viterbo invece la sfida sarà tra centrosinistra e liste civiche

Curiosità dai piccoli comuni

A Castelguidone, in provincia di Chieti, su 278 elettori un solo votante si è recato alle urne (0,36%): nessuna preferenza per il candidato sindaco, mentre si è registrata una scheda bianca. Sul sito del Viminale dedicato alle amministrative si sottolinea che "l'elezione è nulla per mancato raggiungimento del quorum dei votanti del 40%". Coi suoi 73 elettori Argentera (Cuneo) era il centro più piccolo d'Italia chiamato a votare in questa tornata di amministrative. Monica Ciaburro, deputata di Fratelli d'Italia, è stata confermata per il secondo mandato con 63 voti su 73 elettori e una sola scheda bianca. A San Bartolomeo Val Cavargna, nel comasco, la mistress Lady Demonique, al secolo Doha Zaghi, candidata sindaco per la lista Gay-Lgbt+ Solidale, non è andata oltre al 14,6% delle preferenze contro Eleonora Bari, che è stata riconfermata con l'85% dei consensi.