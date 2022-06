In Francia trema la maggioranza macronista, è ballottaggio tra Ensemble! e Nupes di Mélenchon

Trema la maggioranza in Francia, tutti si interrogano sul futuro del secondo mandato di Emmanuel Macron mentre i francesi vanno alle urne oggi per il ballottaggio delle legislative, che dovrà rinnovare il Parlamento. La coalizione presidenziale Ensemble! ha l'obiettivo dichiarato, ma molto difficile per i sondaggi, di ottenere almeno 289 seggi, la maggioranza assoluta prima di accontentarsi di quella relativa.

Si vedrà se per le 20, ora in cui chiuderanno le urne anche nelle grandi città, i francesi daranno la necessaria fiducia al programma di riforme del presidente eletto al suo secondo mandato, quasi due mesi fa. Circa 48 milioni di aventi diritto al voto dovranno scegliere i 577 futuri deputati dell'Assemblea nazionale e se questi rientreranno nella coalizione di maggioranza presidenziale con Macron che rischia di affrontare cinque anni di "anatra zoppa" o di "coabitazione", se la maggioranza in Parlamento non fosse confermata.

Al primo turno di voto domenica scorsa, con un'astensione record arrivata al 52,49%, la coalizione Ensemble! guidata da Macron ha staccato di appena 21mila voti l'alleanza delle sinistre Nupes, guidata da Jean-Luc Mélenchon: una differenza dello 0,9% dal 25,75% (5.857.558 voti) al 25,66% (5.836.116 voti). Una vittoria ottenuta dalla coalizione di centrodestra per un soffio, che per Macron implica il rischio di perdere la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale, e quindi la forza e la trnquillità necessarie a portare avanti la sua agenda presidenziale.

L'afa da record che in queste ore interessa il paese e che prevede picchi di 42° al sud, potrebbe scoraggiare ancora gli indecisi, ma portare alle urne chi prima ha scelto di non votare è l'obiettivo di Nupes - unione de La France Insoumise di cui Mélenchon è leader, con Partito comunista francese, Partito socialista e Verdi (Eelv), visto che il suo elettorato in gran parte composto da giovani e lavoratori a basso reddito è tradizionalmente più propenso all'astensione.

Oggi la maggioranza ha 341 deputati con i quali aveva finora potuto governare senza intralci parlamentari. Al contrario, Nupes, l'unione popolare della Gauche unita dietro il "tribuno" Mèlenchon, già combattivo in parlamento con appena 17 deputati, si troverà secondo i sondaggi con un drappello della sinistra unita moltiplicato per 10, fra 160 e 190 seggi. C'è di che temere battaglie parlamentari interminabili sulle riforme, blocchi sui principali provvedimenti con tutte le armi consentite dal regolamento. Senza contare che anche il Rassemblement National di Marine Le Pen, stando alle previsioni, aumenterà dagli 8 deputati avuti finora a 15-30, il che consentirà per la prima volta all'estrema destra, con il sistema maggioritario, di costituire un gruppo parlamentare e di pesare nel dibattito. Rn resta terzo partito nell'Esagono.

Tremano anche i 15 ministri già nominati, primi fra tutti la responsabile della transizione ecologica, Amèlie de Montchalin, e quello degli affari europei, Clèment Beaune: se perderanno, nelle rispettive circoscrizioni in cui sono in forte pericolo, dovranno dimettersi. Sorte già toccata alla prima bocciata del governo, la sottosegretaria all'oltremare, Justine Benin, battuta secondo i primi risultati dalla guadalupa dall'avversario della Nupes.