Incendio in un capannone in un centro di cinema-tv a Roma

Una colonna di fumo denso che si vede in molte zone di Roma. Incenerite bobine cinematografiche e materiali d’archivio inceneriti. È quello che resta dell’incendio divampato all’alba in un capannone del Centro Servizi Cine Tv su via Tiburtina a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le fiamme che avevano coinvolto i 300 metri quadrati del capannone, ora sono sotto controllo e si lavora alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area coinvolta.

Non ci sono feriti. Ancora da capire la causa dell'incendio.