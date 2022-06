Incertezza sui mercati, timori per l’inflazione

Una seduta negativa per la maggior parte delle borse europee, intimorite dalla crescita dell’inflazione che porterà la Bce ad alzare i tassi. In questo senso è molto atteso l’annuncio che domani farà Christine Lagarde al termine della riunione del Consiglio Direttivo in calendario da oggi per due giorni.

Il prezzo del petrolio è tornato a salire, oltre i 122 dollari al barile per il Brent e oltre i 118 per il Wti. In questo clima sono in salita tutti i rendimenti dei decennali. Il nostro Btp si porta a un tasso del 3,40%.

Milano ha chiuso a -0,53%. Francoforte ha perso lo 0,76% e Parigi lo 0,80%. Londra ha segnato -0,08%. Wall Street ha aperto contrastata e alle 17 e 30 ora italiana mostrava gli indici poco mossi intorno alla parità.

Euro contro dollaro a 1,07 e 40.