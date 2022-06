Incidente ferroviario in Baviera: Squadre di soccorso ancora al lavoro, ci sarebbero 12 dispersi

Dodici persone sono ancora considerate disperse a seguito del disastro ferroviario avvenuto ieri nei pressi della città meridionale tedesca di Garmisch-Partenkirchen. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno della Baviera, Joachim Herrmann. Precedentemente era stato annunciato che le operazioni di soccorso per trarre in salvo tutti i passeggeri si erano concluse. "Siamo preoccupati per il fatto che abbiamo 12 segnalazioni di persone mancanti all'appello non ancora risolte", ha dichiarato all'emittente

Queste persone potrebbero trovarsi negli ospedali, tra i feriti gravi non ancora identificati. Non si può tuttavia del tutto escludere - ha aggiunto il ministro - che sotto i vagoni deragliati e rovesciati possano ancora trovarsi i corpi di alcune persone. I morti accertati sono 4, i feriti una trentina, 15 dei quali gravi.

Il treno - con a bordo molti studenti - che era diretto a Monaco è uscito dai binari per motivi ancora da determinare e tre vagoni sono deragliati, ha detto il portavoce della polizia locale Stefan Sonntag, spiegando che le squadre di soccorso hanno fatto uscire molti passeggeri dai finestrini delle carrozze rovesciate.

Scholz: “Deragliamento treno scioccante”

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha espresso shock e tristezza per il deragliamento del treno avvenuto oggi in Baviera, che ha provocato 4 morti e circa 30 feriti, 15 dei quali gravi. "Si farà di tutto per aiutare chi è rimasto ferito, a cui auguro una rapida ripresa", ha detto Scholz. "I nostri pensieri vanno ai parenti", ha aggiunto.