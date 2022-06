Incidente sull'autostrada Milano/Genova: due morti e tre feriti

E' di due morti - una donna e un uomo - e tre feriti, tra cui un bambino, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A7 Milano-Genova, in direzione del capoluogo ligure tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, in provincia di Pavia. Sul posto i soccorritori del 118, intervenuti alle 14.55, che hanno constatato il decesso delle due vittime, di cui le generalità non sono ancora rese note, e trasportato in ospedale i tre feriti: una donna di 34 anni, un uomo di 35 e un bimbo di 4. Uno dei feriti è stato trasportato in elisoccorso al San Raffaele di Milano, gli altri due al San Matteo di Pavia.

Coinvolte tre auto. La dinamica è al vaglio della polizia stradale ma si parla di un’auto che viaggiava contromano che si è scontrata con una seconda vettura che procedeva regolarmente in direzione del capoluogo ligure. Un terzo veicolo non è riuscito a fermare la sua corsa ed è finita contro i mezzi già incidentati

Il tratto autostradale tra Gropello Cairoli e Casei Gerola è chiuso al traffico, con uscita obbligatoria al casello di Gropello Cairoli (Pavia) per chi proviene da Milano ed è diretto a Genova.